فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل

كشفت تقارير إسبانية، ، أن فينيسيوس ، لاعب غاضب جدا من قرار المدرب ألونسو الذي وضعه على دكة البدلاء وأشرك مكانه رودريغو في مباراة الفريق أمام أوفييدو.

وكان نادي العاصمة قد أعلن عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الفريق الثانية بالدوري الإسباني أمام ريال أوفييدو الصاعد حديثا، والتي شهدت تواجد فينيسيوس على دكة البدلاء، بعدما فضل المدرب تشابي ألونسو رودريغو عليه.



وأوضح رامون ألفاريز، الصحافي في إذاعة "ماركا"، أن فينيسيوس غاضب للغاية من قرار تشابي ألونسو، لاسيما وأنه في الأيام الماضية كان يشك في أنه لن يتم الاعتماد عليه كلاعب أساسي في ريال ، مع تصاعد الأمور الإعلامية بينه وبين الفريق بسبب عدم موافقته على تمديد عقده مما أدى إلى تجميد المفاوضات.

وكان ألونسو قد استبدل فينيسيوس في المباراة الماضية التي فاز فيها ريال مدريد على أوساسونا بهدف ، ووصفت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي ذلك بأنها رسالة واضحة من تشابي ألونسو إلى فينيسيوس، إذ مكانه في التشكيل الأساسي لم يعد مضمونا.



وينتهي عقد اللاعب البرازيلي في صيف 2027، وكان ريال مدريد قريب من الإعلان عن تمديد عقد نجمه فينيسيوس إلا أن المفاوضات توقفت في الفترة الأخيرة بسبب المطالب العالية للاعب، وهو ما فتح الباب أمام المزيد من الشائعات وإمكانية بيعه في صيف 2026.