Advertisement

رياضة

فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1408630-638917103024124406.webp
Doc-P-1408630-638917103024124406.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير إسبانية، يوم الأحد، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد غاضب جدا من قرار المدرب تشابي ألونسو الذي وضعه على دكة البدلاء وأشرك مكانه رودريغو في مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو.
Advertisement
وكان نادي العاصمة الإسبانية قد أعلن عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الفريق الثانية بالدوري الإسباني أمام ريال أوفييدو الصاعد حديثا، والتي شهدت تواجد فينيسيوس على دكة البدلاء، بعدما فضل المدرب تشابي ألونسو رودريغو عليه.

وأوضح رامون ألفاريز، الصحافي في إذاعة "ماركا"، أن فينيسيوس غاضب للغاية من قرار تشابي ألونسو، لاسيما وأنه في الأيام الماضية كان يشك في أنه لن يتم الاعتماد عليه كلاعب أساسي في ريال مدريد، مع تصاعد الأمور الإعلامية بينه وبين الفريق بسبب عدم موافقته على تمديد عقده مما أدى إلى تجميد المفاوضات.
وكان ألونسو قد استبدل فينيسيوس في المباراة الماضية التي فاز فيها ريال مدريد على أوساسونا بهدف كيليان مبابي، ووصفت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي ذلك بأنها رسالة واضحة من تشابي ألونسو إلى فينيسيوس، إذ مكانه في التشكيل الأساسي لم يعد مضمونا.

وينتهي عقد اللاعب البرازيلي في صيف 2027، وكان ريال مدريد قريب من الإعلان عن تمديد عقد نجمه فينيسيوس إلا أن المفاوضات توقفت في الفترة الأخيرة بسبب المطالب العالية للاعب، وهو ما فتح الباب أمام المزيد من الشائعات وإمكانية بيعه في صيف 2026.
مواضيع ذات صلة
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب غاضب جدّاً... وهذا ما قاله (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:46 | 2025-08-25
23:54 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-24
15:33 | 2025-08-24
15:03 | 2025-08-24
12:45 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24