31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-08-2025
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إسبانية،
يوم الأحد
، أن
النجم البرازيلي
فينيسيوس
جونيور
، لاعب
ريال مدريد
غاضب جدا من قرار المدرب
تشابي
ألونسو الذي وضعه على دكة البدلاء وأشرك مكانه رودريغو في مباراة الفريق أمام
ريال
أوفييدو.
Advertisement
وكان نادي العاصمة
الإسبانية
قد أعلن عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الفريق الثانية بالدوري الإسباني أمام ريال أوفييدو الصاعد حديثا، والتي شهدت تواجد فينيسيوس على دكة البدلاء، بعدما فضل المدرب تشابي ألونسو رودريغو عليه.
وأوضح رامون ألفاريز، الصحافي في إذاعة "ماركا"، أن فينيسيوس غاضب للغاية من قرار تشابي ألونسو، لاسيما وأنه في الأيام الماضية كان يشك في أنه لن يتم الاعتماد عليه كلاعب أساسي في ريال
مدريد
، مع تصاعد الأمور الإعلامية بينه وبين الفريق بسبب عدم موافقته على تمديد عقده مما أدى إلى تجميد المفاوضات.
وكان ألونسو قد استبدل فينيسيوس في المباراة الماضية التي فاز فيها ريال مدريد على أوساسونا بهدف
كيليان مبابي
، ووصفت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي ذلك بأنها رسالة واضحة من تشابي ألونسو إلى فينيسيوس، إذ مكانه في التشكيل الأساسي لم يعد مضمونا.
وينتهي عقد اللاعب البرازيلي في صيف 2027، وكان ريال مدريد قريب من الإعلان عن تمديد عقد نجمه فينيسيوس إلا أن المفاوضات توقفت في الفترة الأخيرة بسبب المطالب العالية للاعب، وهو ما فتح الباب أمام المزيد من الشائعات وإمكانية بيعه في صيف 2026.
مواضيع ذات صلة
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
25/08/2025 14:09:14
25/08/2025 14:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
25/08/2025 14:09:14
25/08/2025 14:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
Lebanon 24
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
25/08/2025 14:09:14
25/08/2025 14:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب غاضب جدّاً... وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
ترامب غاضب جدّاً... وهذا ما قاله (صورة)
25/08/2025 14:09:14
25/08/2025 14:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية
Lebanon 24
بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية
01:46 | 2025-08-25
25/08/2025 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
Lebanon 24
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
23:54 | 2025-08-24
24/08/2025 11:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
Lebanon 24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
23:00 | 2025-08-24
24/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
15:33 | 2025-08-24
24/08/2025 03:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
15:03 | 2025-08-24
24/08/2025 03:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
10:30 | 2025-08-24
24/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
12:00 | 2025-08-24
24/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
01:46 | 2025-08-25
بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية
23:54 | 2025-08-24
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
23:00 | 2025-08-24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
15:33 | 2025-08-24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
15:03 | 2025-08-24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
12:45 | 2025-08-24
رونالدو يمنح ميداليته الفضية لسيدة غامضة.. فمن تكون؟ (فيديو)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 14:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 14:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 14:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24