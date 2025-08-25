أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل!

Advertisement

أعلن كارلو أنشيلوتي، لمنتخب ، القائمة الرسمية للفريق لخوض مباراتي تشيلي وبوليفيا ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.ويستضيف منتخب البرازيل منافسه تشيلي يوم 4 أيلول، قبل أن يواجه بوليفيا يوم 9 أيلول، علمًا أن المنتخب البرازيلي ضمن تأهله رسميًا إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة المباراتين.وشهدت القائمة مفاجآت عدة أبرزها استبعاد رباعي : فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، رودريغو وإندريك، دون توضيح رسمي لأسباب استبعاد الثلاثة الأخيرين. وأوضح أنشيلوتي أن غياب فينيسيوس يعود لتراكم البطاقات ومنحه فرصة للراحة خلال المعسكر.وعوّض أنشيلوتي غيابات اللاعبين بالاعتماد على عدد من لاعبي الدوري البرازيلي والمخضرمين في ، من بينهم أليكس ساندرو (فلامنغو السابق/يوفنتوس).وتضم القائمة:حراسة المرمى: أليسون بيكر، بينتو ماتيوس، هيوغو سوزا.خط الدفاع: ويسلي، فاندرسون، أليكس ساندرو، كايو هنريكي، دوغلاس سانتوس، ماركينيوس، غابرييل ماغالهايس، أليكساندرو، فابريسيو برونو.خط الوسط: أندريه سانتوس، كاسيميرو، برونو غيماريش، جويلينتون، لوكاس باكيتا.خط الهجوم: إستيفاو، غابرييل مارتينلي، كايو جورجي، لويز هنريكي، ماثيوس كونيا، رافينيا، ريتشارليسون، جواو بيدرو.