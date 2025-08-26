Advertisement

رياضة

في اللحظات الأخيرة.. ليفربول يحسم المباراة مع نيوكاسل

Lebanon 24
26-08-2025 | 00:20
حقق ليفربول الإنكليزي "فوزا قاتلا" في اللحظات الأخيرة، بالدوري الإنكليزي الممتاز، ليخرج من فخ التعادل مع نيوكاسل، مساء الإثنين.
وبعد أن تقدم بنتيجة 2-0، كاد ليفربول أن يضيع اللقاء، بعد أن عاد نيوكاسل ليسجل هدفين ويقلب الطاولة.

لكن هدفا قاتلا من الموهبة الصاعدة ريو نغوموها، البالغ من العمر 16 عاما فقط، في الدقيقة 100، حسم اللقاء بنتيجة 3-2.

وبهذا حقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي بالدوري، لكنه أثبت مجددا أن حالته الدفاعية ليست في أحسن حال، حيث استقبل الفريق 6 أهداف في 3 مباريات منذ انطلاق الموسم الكروي في إنكلترا.
