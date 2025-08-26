28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في مفاوضات بيع دوناروما.. سان جيرمان يقدم تنازلا ماليا كبيرا
Lebanon 24
26-08-2025
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الدولي
الإيطالي
جيانلويجي دوناروما حارس مرمى
باريس سان جيرمان
مفاجأة جديدة بعد الإعلان عن القيمة المالية التي حددها بطل
دوري أبطال أوروبا
مقابل التفريط فيه.
Advertisement
وبعد إجباره على الخروج من الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية واستبعاده من التتويج بكأس السوبر
الأوروبي
بشكل مفاجئ ثم وضعه خارج حسابات النادي لموسم 2025 ـ 2026، قرر
باريس
سان جيرمان
التخفيض في سعر دوناروما بشكل كبير وغير متوقع وذلك وفقا لما أوردته تقارير إخبارية.
ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو ارتبط اسم الحارس البالغ من العمر 26 عاما بالانتقال إلى
مانشستر
سيتي والمحادثات بين الناديين بشأن انتقال الدولي الإيطالي تتقدم بسرعة وبشكل إيجابي.
وأضاف فابريزيو رومانو: "بينما كان يطالب في البداية بأكثر من 50 مليون
يورو
لبيع لاعبه، الذي يرتبط بعقد حتى حزيران 2026، فاجأ بطل
أوروبا
2025 الجميع بمن فيهم دوناروما عندما أكد أنه مستعد الآن لبذل جهد كبير حيث تم تخفيض السعر الأولي إلى ما بين 30 و35 مليون يورو أي بتخفيض يصل إلى 20 مليون يورو". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: تقدم كبير في مفاوضات غزة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: تقدم كبير في مفاوضات غزة
27/08/2025 01:26:51
27/08/2025 01:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
Lebanon 24
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
27/08/2025 01:26:51
27/08/2025 01:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
Lebanon 24
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
27/08/2025 01:26:51
27/08/2025 01:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
Lebanon 24
خلافات تعصف بريال مدريد بعد السقوط أمام سان جيرمان: ألونسو يُفضّل مبابي على فينيسيوس؟
27/08/2025 01:26:51
27/08/2025 01:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمشاركة ألفي لاعب.. الرياض تستضيف "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"
Lebanon 24
بمشاركة ألفي لاعب.. الرياض تستضيف "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"
16:00 | 2025-08-26
26/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نيكول.. هؤلاء هن ضحايا يامال السابقات!
Lebanon 24
قبل نيكول.. هؤلاء هن ضحايا يامال السابقات!
14:00 | 2025-08-26
26/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
09:03 | 2025-08-26
26/08/2025 09:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منع عائلة بيلنغهام من دخول غرف الملابس.. ما السبب؟
Lebanon 24
منع عائلة بيلنغهام من دخول غرف الملابس.. ما السبب؟
07:20 | 2025-08-26
26/08/2025 07:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريال مدريد" يبدأ "الليغا" بحماس.. هل يستطيع المنافسة على كل الألقاب؟
Lebanon 24
"ريال مدريد" يبدأ "الليغا" بحماس.. هل يستطيع المنافسة على كل الألقاب؟
05:30 | 2025-08-26
26/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
02:20 | 2025-08-26
26/08/2025 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2025-08-26
بمشاركة ألفي لاعب.. الرياض تستضيف "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"
14:00 | 2025-08-26
قبل نيكول.. هؤلاء هن ضحايا يامال السابقات!
09:03 | 2025-08-26
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
07:20 | 2025-08-26
منع عائلة بيلنغهام من دخول غرف الملابس.. ما السبب؟
05:30 | 2025-08-26
"ريال مدريد" يبدأ "الليغا" بحماس.. هل يستطيع المنافسة على كل الألقاب؟
04:44 | 2025-08-26
في أول تعليق لها.. ماذا قالت شقيقة رونالدو عن خطوبته؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 01:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 01:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 01:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24