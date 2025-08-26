في مفاوضات بيع دوناروما.. سان جيرمان يقدم تنازلا ماليا كبيرا

تلقى الدولي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مفاجأة جديدة بعد الإعلان عن القيمة المالية التي حددها بطل مقابل التفريط فيه.

وبعد إجباره على الخروج من الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية واستبعاده من التتويج بكأس السوبر بشكل مفاجئ ثم وضعه خارج حسابات النادي لموسم 2025 ـ 2026، قرر التخفيض في سعر دوناروما بشكل كبير وغير متوقع وذلك وفقا لما أوردته تقارير إخبارية.



ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو ارتبط اسم الحارس البالغ من العمر 26 عاما بالانتقال إلى سيتي والمحادثات بين الناديين بشأن انتقال الدولي الإيطالي تتقدم بسرعة وبشكل إيجابي.

وأضاف فابريزيو رومانو: "بينما كان يطالب في البداية بأكثر من 50 مليون لبيع لاعبه، الذي يرتبط بعقد حتى حزيران 2026، فاجأ بطل 2025 الجميع بمن فيهم دوناروما عندما أكد أنه مستعد الآن لبذل جهد كبير حيث تم تخفيض السعر الأولي إلى ما بين 30 و35 مليون يورو أي بتخفيض يصل إلى 20 مليون يورو". (روسيا اليوم)