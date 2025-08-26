Advertisement

رياضة

في مفاوضات بيع دوناروما.. سان جيرمان يقدم تنازلا ماليا كبيرا

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:54
Doc-P-1409275-638918278115102906.jpeg
Doc-P-1409275-638918278115102906.jpeg photos 0
تلقى الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان مفاجأة جديدة بعد الإعلان عن القيمة المالية التي حددها بطل دوري أبطال أوروبا مقابل التفريط فيه.
وبعد إجباره على الخروج من الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية واستبعاده من التتويج بكأس السوبر الأوروبي بشكل مفاجئ ثم وضعه خارج حسابات النادي لموسم 2025 ـ 2026، قرر باريس سان جيرمان التخفيض في سعر دوناروما بشكل كبير وغير متوقع وذلك وفقا لما أوردته تقارير إخبارية.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو ارتبط اسم الحارس البالغ من العمر 26 عاما بالانتقال إلى مانشستر سيتي والمحادثات بين الناديين بشأن انتقال الدولي الإيطالي تتقدم بسرعة وبشكل إيجابي.
 
وأضاف فابريزيو رومانو: "بينما كان يطالب في البداية بأكثر من 50 مليون يورو لبيع لاعبه، الذي يرتبط بعقد حتى حزيران 2026، فاجأ بطل أوروبا 2025 الجميع بمن فيهم دوناروما عندما أكد أنه مستعد الآن لبذل جهد كبير حيث تم تخفيض السعر الأولي إلى ما بين 30 و35 مليون يورو أي بتخفيض يصل إلى 20 مليون يورو". (روسيا اليوم)
