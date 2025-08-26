Advertisement

رياضة

قبل نيكول.. هؤلاء هن ضحايا يامال السابقات!

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:00
دخل النجم الإسباني الشاب لامين يامال، مهاجم برشلونة، في علاقة عاطفية جديدة مع المغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول، وذلك بعد سلسلة شائعات وأخبار تناقلت حول حياته الخاصة منذ نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.
ويبلغ يامال من العمر 18 عامًا، فيما تكبره نيكول بسبع سنوات إذ تبلغ 25 عامًا، وقد أثار ارتباطهما ضجة كبيرة في أوساط المتابعين والإعلام، لا سيما أن حياة اللاعب العاطفية شهدت محطات مثيرة للجدل خلال الفترة الماضية.

علاقات سابقة مثيرة للجدل

ارتبط اسم يامال بداية بالمؤثرة الإسبانية الشابة أليكس باديلا (18 عامًا)، التي ظهرت معه خلال نهائيات "يورو 2024"، قبل أن يعودا للظهور سويًا في حفل جوائز "غلوب سوكر"، غير أن العلاقة انتهت مجددًا وسط شائعات عن الخيانة، وهو ما نفته باديلا بشدة، مؤكدة أنها "ليست خائنة". ومع إعلان ارتباط يامال بنيكي نيكول، انتهت أي آمال بعودة العلاقة السابقة.

كما ارتبط اسمه بالمؤثرة الإسبانية ومضيفة الطيران السابقة فاتي فاسكيز (30 عامًا)، حيث ظهرا معًا في رحلة بإيطاليا. لكن فاسكيز أكدت لاحقًا أن العلاقة لم تتعدَّ حدود الصداقة، في وقت تعرضت فيه لانتقادات من جماهير برشلونة.

من جهة أخرى، تسبب ارتباط يامال بنيكي نيكول بتوتر مع الفنانة الكوبية مالو تريفيغو (22 عامًا)، إذ بادر اللاعب إلى إلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم إغضاب حبيبته الجديدة. وتوترت العلاقة بين نيكول وتريفيغو أصلًا على خلفية صراع حول مغني الراب الشهير "ترونو". وقد علّقت الأخيرة بسخرية على ارتباط اللاعب قائلة: "الآن عرفت لماذا ألغى متابعتي".

بهذا الارتباط، يفتح لامين يامال صفحة جديدة في حياته الشخصية، فيما يتابع جمهور برشلونة مسيرته الكروية التي تضعه بين أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العالمية.
