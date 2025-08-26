تشلسي يقدم عرضًا لضم فيرمين لوبيز.. وهذا المبلغ المعروض!

Advertisement

قدّم نادي عرضًا رسميًا لنظيره ، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب الدولي الإسباني فيرمين لوبيز، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.وأوضحت صحيفة "سبورت" أن المقدم من "البلوز" يقدّر بقيمة 50 مليون ، مشيرة إلى أن المدير الرياضي للنادي الكتالوني، ديكو، يدرس تفاصيل العرض بعناية. ويدرك اللاعب أن فرصة الانتقال إلى "ستامفورد بريدج" هذا الصيف موجودة بالفعل، رغم أن المدرب هانسي لا يرغب في التخلي عن أي لاعب من الفريق الأساسي.ويعتقد برشلونة أن بيع فيرمين بهذا المبلغ سيساهم في حل مشاكل النادي المالية مؤقتاً، بالإضافة إلى تمكين النادي من تسجيل صفقات جديدة، مثل التعاقد مع فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن وروني باردجي.ورغم ذلك، فإن قرار قبول العرض أو رفضه يبقى بيد فيرمين، الذي يعتبر برشلونة “نادي حياته”، وقد يختار إما البقاء والعمل على فرض نفسه كلاعب أساسي، أو خوض تجربة جديدة مع تشلسي في .