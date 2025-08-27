للمرّة الأولى في تاريخها.. أندية جديدة تصل إلى دوري أبطال أوروبا



إنجازات تاريخية للأندية الصاعدة شهدت النسخة الجديدة من أبطال لحظات تاريخية وأحداثًا مليئة بالإثارة، مع وصول ثلاثة أندية إلى مرحلة الدوري للمرّة الأولى في تاريخها، لتكتب أسماءها على لائحة البطولة الأغلى على مستوى أندية القارة الأوروبية. "بافوس" القبرصي، "بودو غليمت" النرويجي، و"كيرات ألماتي" الكازاخستاني، حققوا إنجازًا غير مسبوق، مؤكّدين أن المفاجآت لا تزال جزءًا أساسيًا من سحر .

نجح فريق "بافوس" القبرصي في إقصاء "النجم الأحمر" الصربي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1991، بعد تعادلهما 1-1 على أرضه وفوزه 2-1 خارج ملعبه، ليصبح ثالث فريق قبرصي يبلغ مرحلة المجموعات بعد "أبويل نيقوسيا" و"أنورتوسيس فاماغوستا".

أما "كيرات ألماتي" الكازاخستاني، فقد كتب التاريخ بإقصاء "سيلتيك" الأسكتلندي، الفائز باللقب عام 1967، عبر ضربات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الذهاب والإياب، ليصبح ثاني فريق كازاخستاني يتأهل إلى مرحلة الدوري بعد "أستانا".

ولا يقل عن ذلك إنجاز "بودو غليمت" النرويجي، الذي أصبح أول فريق نرويجي يصل إلى مرحلة المجموعات، بعد تفوّقه على "ستورم غراتس" النمساوي بفارق مجموع المباراتين، رغم خسارته في الإياب 2-1.



المنافسة على أشدّها والقرعة المُرتقبة

تبدأ مرحلة الدوري بنظام جديد للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 36 فريقًا، مقسّمة على أربع مستويات، بحيث يلعب كل فريق ثماني مواجهات مع 4 مباريات على أرضه و4 خارجها، مع حظر مواجهة فريقين من نفس البلد.

تظل المنافسة محتدمة بين كبار أوروبا، بدءًا من " " حامل اللقب، الباحث عن الدفاع عن لقبه بعد الفوز الساحق على "إنتر" في النهائي الماضي 5-0، و" " الساعي لاستعادة لقبه المفضّل، و" " الطامح لكسر غياب الدرع منذ 2015، إلى جانب عمالقة إنكلترا الستة من "البريميرليغ" و"بايرن ميونخ" الألماني.



آخر المقاعد وأحداث مثيرة قبل القرعة

لا تزال أربعة مقاعد مفتوحة لتحديد هوية الفرق المتأهلة، حيث تواجه "كلوب بروج" البلجيكي "غلاسكور رينجرز"، و"كوبنهاغن" الدنماركي "بازل" السويسري، بينما يلعب "بنفيكا" مع "فنربشخة" و"كارباخ أجدام" ضد "فرينكفاروزي"، لتكون هذه المباريات الأخيرة قبل إجراء قرعة مرحلة الدوري المقررة يوم غد الخميس.

ومع انطلاق دوري أبطال أوروبا 2025-26، تتلاقى الخبرة بالعراقة، والمفاجآت بالتاريخ، لتبقى كل مباراة اختبارًا حقيقيًا لقوّة الأندية وطموحها. الصغار يصنعون التاريخ، والعمالقة يسعون للحفاظ على أمجادهم، في نسخة تعد بالكثير من الإثارة والتنافسية على أعلى مستوى، لتؤكد أن بطولة "ذات الأذنين" ستبقى دائمًا المكان الذي يُكتب فيه المجد ويُصنع فيه التاريخ.