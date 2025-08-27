Advertisement

رياضة

لأول مرة.. مدغشقر تقصي السودان وتبلغ نهائي "الشان"

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:18
Doc-P-1409667-638919012866525978.jpg
Doc-P-1409667-638919012866525978.jpg photos 0
أنهى منتخب مدغشقر الحلم السوداني في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، بعدما تفوق عليه في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب "بنجامين مكابا" الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.
انتهت المواجهة بفوز مدغشقر (1-0) بعد التمديد لشوطين إضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وجاء الهدف الحاسم بتوقيع اللاعب توكي راكوتوندرايب في الدقيقة 116، رغم أن مدغشقر لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد فينوهاسينا غيل رازافيمارو.
 
بهذا الانتصار، يكتب منتخب مدغشقر التاريخ، حيث يبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين للمرة الأولى، بعدما كان أفضل إنجاز له الحصول على المركز الثالث في نسخة 2022 بالجزائر. (روسيا اليوم)
