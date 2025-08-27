لأول مرة.. مدغشقر تقصي السودان وتبلغ نهائي "الشان"

أنهى منتخب الحلم السوداني في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، بعدما تفوق عليه في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب " مكابا" الوطني بالعاصمة التنزانية .

انتهت المواجهة بفوز مدغشقر (1-0) لشوطين إضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وجاء الهدف الحاسم بتوقيع اللاعب توكي راكوتوندرايب في الدقيقة 116، رغم أن مدغشقر لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد فينوهاسينا غيل رازافيمارو.

بهذا الانتصار، يكتب منتخب مدغشقر التاريخ، حيث يبلغ أمم إفريقيا للمحليين للمرة الأولى، بعدما كان أفضل إنجاز له الحصول على المركز الثالث في نسخة 2022 بالجزائر. (روسيا اليوم)