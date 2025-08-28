مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا

سيُواجه الإسبانيّ، بطل النسخة الأخيرة من أبطار ، فيما سيلعب الإسبانيّ ضدّ ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين.

كما أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة سان جيرمان لتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيين، وأتلانتا وباير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري.



وسيلعب أيضاً أمام يوفنتوس، وسيواجه إنتر ، وأتليتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

أما بايرن ميونخ الالمانيّ، فسيلعب أمام تشيلسي وأرسنال، وسيستضيف إنتر ميلان وصيف بطل العام الماضي ليفربول وأرسنال، بينما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند وأتليتيكو مدريد.



ويلعب أرسنال، الذي وصل أيضا إلى قبل النهائي الموسم الماضي، أيضا ضد أتليتيكو مدريد وكلوب بروج. (سكاي نيوز)