رياضة

مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:11
سيُواجه برشلونة الإسبانيّ، بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطار أوروبا باريس سان جيرمان، فيما سيلعب ريال مدريد الإسبانيّ ضدّ ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين.
كما أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة سان جيرمان لتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيين، وأتلانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري.

وسيلعب ريال مدريد أيضاً أمام يوفنتوس، وسيواجه إنتر ميلان، وأتليتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت.
 
أما بايرن ميونخ الالمانيّ، فسيلعب أمام تشيلسي وأرسنال، وسيستضيف إنتر ميلان وصيف بطل العام الماضي ليفربول وأرسنال، بينما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند وأتليتيكو مدريد.

ويلعب أرسنال، الذي وصل أيضا إلى قبل النهائي الموسم الماضي، أيضا ضد أتليتيكو مدريد وكلوب بروج. (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24