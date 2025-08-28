27
بيروت
28
طرابلس
25
صور
28
جبيل
26
صيدا
27
جونية
20
النبطية
21
زحلة
21
بعلبك
18
بشري
22
بيت الدين
21
كفردبيان
رياضة
ضربة لـ"بايرن".. فريق إنكليزيّ ضمّ فولتمايد
Lebanon 24
28-08-2025
|
16:19
بعد قدّم فريق "
بايرن ميونخ
" العديد من العروض لضمّه، اتّفق نادي "
نيوكاسل
" الإنكليزي مع فريق "
شتوتغارت
" الألماني، لشراء المهاجم نيك فولتمايد البالغ من العمر 23 عاماً، مقابل
60 مليون جنيه إسترليني مع إضافات قدرها 4 مليون.
وسيُسافر فولتمايد خلال 24 ساعة إلى مدينة نيوكاسل لإجراء الفحص الطبيّ. (الامارات 24)
