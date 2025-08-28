بعد قدّم فريق " " العديد من العروض لضمّه، اتّفق نادي " " الإنكليزي مع فريق " " الألماني، لشراء المهاجم نيك فولتمايد البالغ من العمر 23 عاماً، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني مع إضافات قدرها 4 مليون.

