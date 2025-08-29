Advertisement

رياضة

ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1410699-638920951309991035.png
Doc-P-1410699-638920951309991035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل نادي ستراسبورغ الفرنسي تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه بإنجاز استثنائي وغير مسبوق، بعدما بدأ مباراته أمام ميتز في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بتشكيلة كاملة من اللاعبين من مواليد عام 2000 وما بعد.
وبهذا القرار الجريء، أصبح الفريق بقيادة المدرب ليام روسينيور أول نادٍ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يعتمد على تشكيلة أساسية كاملة من لاعبين وُلدوا جميعاً في القرن الحادي والعشرين، وفق ما أوردت صحيفة ماركا الإسبانية.

ولم يقتصر الأمر على مباراة ميتز، بل كرّر ستراسبورغ التجربة أمام بروندبي النرويجي في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي. كما خاض لقاء نانت في الجولة الثانية بـ10 لاعبين من مواليد 2000 وما بعد، باستثناء الحارس السويدي المخضرم كارل-يوهان جونسون (35 عاماً).

وفي تلك المباراة بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية للفريق 20 عاماً و4 أيام فقط، وهو رقم قياسي جديد في الدوري الفرنسي (الليغ 1)، حطّم الرقم السابق الذي ظل صامداً منذ موسم 1947-1948 عندما لعب ليل بتشكيلة متوسط أعمارها 21 عاماً و171 يوماً. وكان الأرجنتيني خواكين بانيشيلي (22 عاماً) أكبر لاعبي الفريق على أرض الملعب بعد الحارس جونسون.

ويأتي هذا التحول الكبير بعد عامين من استحواذ مجموعة "بلو كو" المالكة لنادي تشلسي الإنجليزي على ستراسبورغ، في خطوة وُصفت بأنها بداية فصل جديد في تاريخ النادي. وقال رئيس النادي مارك كيلر: "لقد وضعنا أساساً قوياً، وإذا أردنا المضي قدماً ورفع النادي إلى بُعد جديد، كان علينا أن نبني هيكلاً صلباً يدعم طموحاتنا".
 
Advertisement


من جهته، أبدى المدرب روسينيور سعادته بالعمل مع مجموعة شابة قائلاً: "هذا ما يعجبني كثيراً. لدي ثقة بالمستقبل لما رأيته من أداء في فترة قصيرة".
وقد أنهى ستراسبورغ الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الفرنسي، ويبدو أنه يواصل التقدم بخطى ثابتة نحو المشاركة الأوروبية، إذ يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري برصيد 6 نقاط من فوزين، خلف ليون المتصدر وتولوز وباريس سان جيرمان بفارق الأهداف فقط.
 
مواضيع ذات صلة
نيمار يقترب من العودة للدوري الفرنسي
lebanon 24
29/08/2025 23:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في بداية الدوري الفرنسي.. لاعب جزائري يتفوق على حكيمي
lebanon 24
29/08/2025 23:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دورية عسكرية إسرائيلية تتوغل في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي (الإخبارية السورية)
lebanon 24
29/08/2025 23:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: السلطات السورية تسحب قواتها بالكامل من محافظة السويداء
lebanon 24
29/08/2025 23:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

باريس سان جيرمان

رئيس النادي

سان جيرمان

الإسبانية

كرة القدم

المستقبل

أرجنتيني

الأوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-29
10:54 | 2025-08-29
09:06 | 2025-08-29
06:55 | 2025-08-29
04:32 | 2025-08-29
02:24 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24