في اللحظات الأخيرة.. إيطاليا تتجنب خسارة جديدة

حققت فوزها الأول في لكرة السلة 2025 بعد صد محاولة قوية من بنتيجة 78-62 لتجنب أن تكون ضحية مفاجئة أخرى.بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية أمام ، حافظت إيطاليا على سجلها المثالي في مواجهة جورجيا بسجل 6-0، بما في ذلك في مرحلة المجموعات من بطولة لكرة السلة 2017. دخل الجورجيون المباراة في حالة معنوية عالية بعد مفاجأة حاملة اللقب في مباراتهم الافتتاحية.بفضل الدعم الجماهيري الكبير، صمدت جورجيا حتى نهاية الربع الثالث. ثم حسمت إيطاليا المباراة لصالحها، حيث سجل فريق جيانماركو بوزيكو سلسلة من 16 نقطة دون أي هزيمة، ليتقدم بفارق ثلاث نقاط إلى 66-47.أظهر ساليو نيانغ قدرته على الارتقاء إلى مستوى الحدث، حيث قلب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا المباراة بطاقته الهائلة في كلا الجانبين. تصدر قائمة الإيطاليين برصيد 15 نقطة، منها رميتان ثلاثيتان وبعض اللقطات الرائعة. كما استحوذ نيانغ، الذي سجل 11 نقطة في المباراة الافتتاحية، على كرة مرتدة واحدة.تجاوز سيموني فونتيكيو خيبة أمله في مباراته الافتتاحية بتسجيله 14 نقطة، بالإضافة إلى 4 متابعات وتمريرتين حاسمتين. وتصدر جوجا بيتادزي، لاعب جورجيا، قائمة المسجلين برصيد 22 نقطة.ارتكبت إيطاليا ثلاثة أخطاء فقط في الشوط الثاني. وسجلت جورجيا 11 رمية حرة فقط من أصل 19 بنسبة نجاح 58%، بينما حصرت إيطاليا نسبة نجاح جورجيا في الثلاثيات عند 14% فقط (3/21)، وهي أدنى نسبة لها في مباراة ببطولة أوروبا لكرة السلة.مع فوزٍ مؤجل، ستسعى إيطاليا لتحقيق فوزين متتاليين بمواجهة البوسنة والهرسك. أما جورجيا، فلم تتمكن من تحقيق فوزها الثاني، وتواجه الآن تحديًا صعبًا ضد اليونان، آملةً ألا يكون فوزها على إسبانيا هباءً. لم يسبق للجورجيين الفوز في مباراتهم الثانية في بطولة أوروبا لكرة السلة.