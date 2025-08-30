معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة

Advertisement

حسم بياستري مركز أول المنطلقين في سباق جائزة الكبرى بعد فوزه على زميله في فريق مكلارين لاندو نوريس في معركة مثيرة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من التصفيات.بينما تصدر نوريس جميع حصص التجارب الثلاث خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدى بياستري الجميع بتسجيله أسرع زمن في الجولة الأولى من التصفيات. ثم سيطر نوريس على التصفيات الثانية، وبلغت ذروتها في منافسة في الجولة الثالثة، حيث انتزع بياستري مركز الصدارة مؤقتًا مسجلاً دقيقة و8.662 ثانية.وحاول نوريس تحسين توقيته خلال الجولات الأخيرة، ولكن مع عدم تحسن أداء أيٍّ من السائقين، اكتفى بالمركز الثاني، متأخرًا بفارق 0.012 ثانية فقط عن زميله. في المقابل، فيرستابن جماهيره بحصوله على المركز الثالث بسيارته ريد بول.