رياضة
معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة
Lebanon 24
30-08-2025
|
13:22
A-
A+
حسم
أوسكار
بياستري مركز أول المنطلقين في سباق جائزة
هولندا
الكبرى بعد فوزه على زميله في فريق مكلارين لاندو نوريس في معركة مثيرة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من التصفيات.
بينما تصدر نوريس جميع حصص التجارب الثلاث خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدى بياستري الجميع بتسجيله أسرع زمن في الجولة الأولى من التصفيات. ثم سيطر نوريس على التصفيات الثانية، وبلغت ذروتها في منافسة
حامية
في الجولة الثالثة، حيث انتزع بياستري مركز الصدارة مؤقتًا مسجلاً دقيقة و8.662 ثانية.
وحاول نوريس تحسين توقيته خلال الجولات الأخيرة، ولكن مع عدم تحسن أداء أيٍّ من السائقين، اكتفى
البريطاني
بالمركز الثاني، متأخرًا بفارق 0.012 ثانية فقط عن زميله. في المقابل،
أسعد
ماكس
فيرستابن جماهيره بحصوله على المركز الثالث بسيارته ريد بول.
