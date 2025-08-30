المغرب بطل إفريقيا للمحليين… ثالث لقب في سبع سنوات

Advertisement

توج منتخب بلقب بطولة الإفريقية للاعبين المحليين، على حساب منتخب إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في كينيا.وأحرز يوسف مهري الهدف الأول لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 27، بينما تكفل زميله أسامة المليوي بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (44، 80).في حين سجل ثنائية منتخب مدغشقر كل من اللاعبين مانوهانتسوا، وراكوتودرايبه في الدقيقتين (9، 68) على الترتيب.ونجح المغرب بطولة القارة السمراء لكرة القدم للاعبين للمحليين للمرة الثالثة، بعد فوزه بلقبي نسختي 2018، و2020. (روسيا اليوم)