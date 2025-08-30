25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
المغرب بطل إفريقيا للمحليين… ثالث لقب في سبع سنوات
Lebanon 24
30-08-2025
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
توج منتخب
المغرب
بلقب بطولة
كأس الأمم
الإفريقية
لكرة القدم
للاعبين المحليين، على حساب منتخب
مدغشقر
إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في كينيا.
Advertisement
وأحرز
المغربي
يوسف مهري الهدف الأول لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 27، بينما تكفل زميله أسامة المليوي بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (44، 80).
في حين سجل ثنائية منتخب مدغشقر كل من اللاعبين مانوهانتسوا، وراكوتودرايبه في الدقيقتين (9، 68) على الترتيب.
ونجح المغرب بطولة القارة السمراء لكرة القدم للاعبين للمحليين للمرة الثالثة، بعد فوزه بلقبي نسختي 2018، و2020. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
روجيه فغالي يحصد لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة في الدبية
Lebanon 24
روجيه فغالي يحصد لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة في الدبية
31/08/2025 02:04:56
31/08/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب المغرب للسيدات… فخر رغم الخسارة في نهائي كأس أفريقيا
Lebanon 24
منتخب المغرب للسيدات… فخر رغم الخسارة في نهائي كأس أفريقيا
31/08/2025 02:04:56
31/08/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)
Lebanon 24
بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)
31/08/2025 02:04:56
31/08/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
Lebanon 24
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
31/08/2025 02:04:56
31/08/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
لكرة القدم
كأس الأمم
كرة القدم
المغربي
مدغشقر
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
Lebanon 24
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
15:35 | 2025-08-30
30/08/2025 03:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة
Lebanon 24
معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة
13:22 | 2025-08-30
30/08/2025 01:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في اللحظات الأخيرة.. إيطاليا تتجنب خسارة جديدة
Lebanon 24
في اللحظات الأخيرة.. إيطاليا تتجنب خسارة جديدة
11:14 | 2025-08-30
30/08/2025 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
09:58 | 2025-08-30
30/08/2025 09:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سنواته في ليفربول ... هذا ما كشفه محمد صلاح
Lebanon 24
عن سنواته في ليفربول ... هذا ما كشفه محمد صلاح
08:04 | 2025-08-30
30/08/2025 08:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
01:00 | 2025-08-30
30/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
15:35 | 2025-08-30
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
13:22 | 2025-08-30
معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة
11:14 | 2025-08-30
في اللحظات الأخيرة.. إيطاليا تتجنب خسارة جديدة
09:58 | 2025-08-30
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
08:04 | 2025-08-30
عن سنواته في ليفربول ... هذا ما كشفه محمد صلاح
02:57 | 2025-08-30
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24