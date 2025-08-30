Advertisement

رياضة

المغرب بطل إفريقيا للمحليين… ثالث لقب في سبع سنوات

Lebanon 24
30-08-2025 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1411053-638921882727205901.png
Doc-P-1411053-638921882727205901.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين، على حساب منتخب مدغشقر إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في كينيا.
Advertisement
 
وأحرز المغربي يوسف مهري الهدف الأول لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 27، بينما تكفل زميله أسامة المليوي بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (44، 80).
 
في حين سجل ثنائية منتخب مدغشقر كل من اللاعبين مانوهانتسوا، وراكوتودرايبه في الدقيقتين (9، 68) على الترتيب.

ونجح المغرب بطولة القارة السمراء لكرة القدم للاعبين للمحليين للمرة الثالثة، بعد فوزه بلقبي نسختي 2018، و2020. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
روجيه فغالي يحصد لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة في الدبية
lebanon 24
31/08/2025 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب المغرب للسيدات… فخر رغم الخسارة في نهائي كأس أفريقيا
lebanon 24
31/08/2025 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)
lebanon 24
31/08/2025 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
lebanon 24
31/08/2025 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

لكرة القدم

كأس الأمم

كرة القدم

المغربي

مدغشقر

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:35 | 2025-08-30
13:22 | 2025-08-30
11:14 | 2025-08-30
09:58 | 2025-08-30
08:04 | 2025-08-30
02:57 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24