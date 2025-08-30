28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب هدّد امرأة عبر "انستغرام": بإمكاني إخفاؤك
Lebanon 24
30-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منحت محكمة في ولاية سيارا شمال شرقي
البرازيل
أمرًا بحمايةٍ عاجلة (إبعاد ومنع تواصل) لصالح الشابة فرانسيسكا كارولايني باربوسا كافالكانتي (29 عامًا)، بعد تقدّمها ببلاغ تتهم فيه قلب الدفاع البرازيلي
ديفيد لويز
بتهديدها عبر رسائل على "إنستغرام" خلال الأسابيع الماضية. وقالت أمانة
الأمن العام
في الولاية إن الشرطة المدنية فتحت تحقيقًا في الواقعة.
Advertisement
وبحسب ما اطّلعت عليه "UOL" من محضر البلاغ المؤرخ 23 آب، زعمت المشتكية أنّ اللاعب كتب لها: "أستطيع ببساطة أن أجعلك تختفين" و"أنتِ تعلمين أن لديّ المال والنفوذ… سيكون من المحزن أن يدفع ابنكِ ثمن أفعاله". كما شبّهت خوفها بما جرى في قضية إليزا ساموديو عام 2010. وأكدت وسائل إعلام محلية صدور الأمر الحمائي خلال أقل من 24 ساعة من تقديم الطلب.
من جهته
، نفى ديفيد لويز عبر بيان لوكالة "CNN Brasil" أن يكون قد هدد المشتكية، مع إقراره بتبادل رسائل معها ونفيه حصول أي لقاء شخصي، مؤكِّدًا اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن نفسه. (العين)
مواضيع ذات صلة
الروائية ليلى يونان توقع كتابها "امرأة من رماد" في مغدوشة
Lebanon 24
الروائية ليلى يونان توقع كتابها "امرأة من رماد" في مغدوشة
31/08/2025 10:05:45
31/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة خمسينية تقع ضحية "وهم الخيانة"
Lebanon 24
امرأة خمسينية تقع ضحية "وهم الخيانة"
31/08/2025 10:05:45
31/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
31/08/2025 10:05:45
31/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة
Lebanon 24
لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة
31/08/2025 10:05:45
31/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام
ديفيد لويز
انستغرام
البرازيل
شمال شرق
من جهته
فرانسيس
كا كا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في دقيقة واحدة.. ريال مدريد يهزم مايوركا بهدفين (فيديو)
Lebanon 24
في دقيقة واحدة.. ريال مدريد يهزم مايوركا بهدفين (فيديو)
00:40 | 2025-08-31
31/08/2025 12:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
Lebanon 24
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
15:35 | 2025-08-30
30/08/2025 03:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب بطل إفريقيا للمحليين… ثالث لقب في سبع سنوات
Lebanon 24
المغرب بطل إفريقيا للمحليين… ثالث لقب في سبع سنوات
15:02 | 2025-08-30
30/08/2025 03:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة
Lebanon 24
معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة
13:22 | 2025-08-30
30/08/2025 01:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في اللحظات الأخيرة.. إيطاليا تتجنب خسارة جديدة
Lebanon 24
في اللحظات الأخيرة.. إيطاليا تتجنب خسارة جديدة
11:14 | 2025-08-30
30/08/2025 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
14:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
04:53 | 2025-08-30
30/08/2025 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:40 | 2025-08-31
في دقيقة واحدة.. ريال مدريد يهزم مايوركا بهدفين (فيديو)
15:35 | 2025-08-30
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
15:02 | 2025-08-30
المغرب بطل إفريقيا للمحليين… ثالث لقب في سبع سنوات
13:22 | 2025-08-30
معركة ماكلارين تشتعل: بياستري يتفوّق على نوريس في التصفيات الحاسمة
11:14 | 2025-08-30
في اللحظات الأخيرة.. إيطاليا تتجنب خسارة جديدة
09:58 | 2025-08-30
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24