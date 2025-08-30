لاعب هدّد امرأة عبر "انستغرام": بإمكاني إخفاؤك

Advertisement

منحت محكمة في ولاية سيارا شمال شرقي أمرًا بحمايةٍ عاجلة (إبعاد ومنع تواصل) لصالح الشابة فرانسيسكا كارولايني باربوسا كافالكانتي (29 عامًا)، بعد تقدّمها ببلاغ تتهم فيه قلب الدفاع البرازيلي بتهديدها عبر رسائل على "إنستغرام" خلال الأسابيع الماضية. وقالت أمانة في الولاية إن الشرطة المدنية فتحت تحقيقًا في الواقعة.وبحسب ما اطّلعت عليه "UOL" من محضر البلاغ المؤرخ 23 آب، زعمت المشتكية أنّ اللاعب كتب لها: "أستطيع ببساطة أن أجعلك تختفين" و"أنتِ تعلمين أن لديّ المال والنفوذ… سيكون من المحزن أن يدفع ابنكِ ثمن أفعاله". كما شبّهت خوفها بما جرى في قضية إليزا ساموديو عام 2010. وأكدت وسائل إعلام محلية صدور الأمر الحمائي خلال أقل من 24 ساعة من تقديم الطلب.، نفى ديفيد لويز عبر بيان لوكالة "CNN Brasil" أن يكون قد هدد المشتكية، مع إقراره بتبادل رسائل معها ونفيه حصول أي لقاء شخصي، مؤكِّدًا اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن نفسه. (العين)