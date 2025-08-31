26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كارثة الـ150 مليون.. نونو على حافة الإقالة ومورينيو بين إنكلترا واسكتلندا
Lebanon 24
31-08-2025
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى نوتنغهام فورست ضربة قاسية بخسارته على أرضه أمام وست هام بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من
الدوري الإنكليزي
الممتاز، في ليلة قد تكون الأخيرة للمدرب
البرتغالي
نونو سانتو. ورغم صمود الفريق حتى الدقيقة 84، إلا أن سبع دقائق كانت كفيلة بإنهياره:
بوين
افتتح التسجيل، باكيتا ضاعف التقدم من ركلة جزاء، ثم أكمل كالوم ويلسون الثلاثية بالوقت بدل الضائع.
Advertisement
الهزيمة لم تأتِ بمعزل عن الضغوط، فهي تتزامن مع صيف إنفاق قياسي تجاوز 147 مليون جنيه إسترليني على صفقات بارزة مثل أوماري هاتشينسون، دان ندوي وجيمس مكاتي. هذا الاستثمار الضخم لم ينعكس نتائج، ما عمّق الخلافات بين نونو ومالك النادي ماريناكيس. تصريحاته عقب المباراة، التي اعترف فيها بضرورة "إيجاد حلول عاجلة"، بدت كإقرار بالعجز وقد تسبق قرار الإقالة.
اسم جوزيه مورينيو يطفو كخليفة محتمل، لكن مستقبله غامض بعد إقالته من فنربخشة. تقارير إنكليزية أشارت إلى اهتمام نادي رينجرز الاسكتلندي بخدماته وسط أزمة يعيشها المدرب راسل مارتن. التحدي الجماهيري الكبير في اسكتلندا قد يجذب "السبيشل وان"، ما يضع نوتنجهام أمام معركة مفتوحة على توقيعه.
في حال رحيل نونو، يبقى الدوري السعودي خيارًا منطقيًا له، خصوصًا بعد نجاحه مع الاتحاد وتتويجه بلقب
دوري
روشن موسم 2022-2023. ومع استقرار الأندية حاليًا، قد يُطرح اسمه كخيار جاهز في حال حدوث أي تغييرات مستقبلية على مقاعد التدريب. (goal)
مواضيع ذات صلة
بين الحصار والانهيار: غزة على حافة كارثة إنسانية شاملة
Lebanon 24
بين الحصار والانهيار: غزة على حافة كارثة إنسانية شاملة
31/08/2025 23:32:21
31/08/2025 23:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد تكاليف الحروب بين غزة وايران.. هل باتت إسرائيل على حافة أزمة مالية ؟
Lebanon 24
مع تصاعد تكاليف الحروب بين غزة وايران.. هل باتت إسرائيل على حافة أزمة مالية ؟
31/08/2025 23:32:21
31/08/2025 23:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
31/08/2025 23:32:21
31/08/2025 23:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الفاو: منظومة الغذاء في قطاع غزة على "حافة الانهيار الكامل"
Lebanon 24
منظمة الفاو: منظومة الغذاء في قطاع غزة على "حافة الانهيار الكامل"
31/08/2025 23:32:21
31/08/2025 23:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
البرتغالي
البرتغال
إنكليزي
السعود
خليفة
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
Lebanon 24
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
15:26 | 2025-08-31
31/08/2025 03:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث يطيح بهاميلتون
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث يطيح بهاميلتون
12:31 | 2025-08-31
31/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون
Lebanon 24
سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون
11:14 | 2025-08-31
31/08/2025 11:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح
Lebanon 24
قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح
10:42 | 2025-08-31
31/08/2025 10:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:26 | 2025-08-31
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
15:00 | 2025-08-31
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
12:31 | 2025-08-31
بالفيديو.. حادث يطيح بهاميلتون
11:14 | 2025-08-31
سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون
10:42 | 2025-08-31
قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح
07:50 | 2025-08-31
بعد فوز ريال مدريد على ماريوكا.. ماذا قال تشابي أولونسو؟
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 23:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 23:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 23:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24