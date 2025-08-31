Advertisement

كارثة الـ150 مليون.. نونو على حافة الإقالة ومورينيو بين إنكلترا واسكتلندا

31-08-2025 | 13:53
تلقى نوتنغهام فورست ضربة قاسية بخسارته على أرضه أمام وست هام بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز، في ليلة قد تكون الأخيرة للمدرب البرتغالي نونو سانتو. ورغم صمود الفريق حتى الدقيقة 84، إلا أن سبع دقائق كانت كفيلة بإنهياره: بوين افتتح التسجيل، باكيتا ضاعف التقدم من ركلة جزاء، ثم أكمل كالوم ويلسون الثلاثية بالوقت بدل الضائع.
الهزيمة لم تأتِ بمعزل عن الضغوط، فهي تتزامن مع صيف إنفاق قياسي تجاوز 147 مليون جنيه إسترليني على صفقات بارزة مثل أوماري هاتشينسون، دان ندوي وجيمس مكاتي. هذا الاستثمار الضخم لم ينعكس نتائج، ما عمّق الخلافات بين نونو ومالك النادي ماريناكيس. تصريحاته عقب المباراة، التي اعترف فيها بضرورة "إيجاد حلول عاجلة"، بدت كإقرار بالعجز وقد تسبق قرار الإقالة.

اسم جوزيه مورينيو يطفو كخليفة محتمل، لكن مستقبله غامض بعد إقالته من فنربخشة. تقارير إنكليزية أشارت إلى اهتمام نادي رينجرز الاسكتلندي بخدماته وسط أزمة يعيشها المدرب راسل مارتن. التحدي الجماهيري الكبير في اسكتلندا قد يجذب "السبيشل وان"، ما يضع نوتنجهام أمام معركة مفتوحة على توقيعه.

في حال رحيل نونو، يبقى الدوري السعودي خيارًا منطقيًا له، خصوصًا بعد نجاحه مع الاتحاد وتتويجه بلقب دوري روشن موسم 2022-2023. ومع استقرار الأندية حاليًا، قد يُطرح اسمه كخيار جاهز في حال حدوث أي تغييرات مستقبلية على مقاعد التدريب. (goal)
