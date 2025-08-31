كارثة الـ150 مليون.. نونو على حافة الإقالة ومورينيو بين إنكلترا واسكتلندا

Advertisement

الهزيمة لم تأتِ بمعزل عن الضغوط، فهي تتزامن مع صيف إنفاق قياسي تجاوز 147 مليون جنيه إسترليني على صفقات بارزة مثل أوماري هاتشينسون، دان ندوي وجيمس مكاتي. هذا الاستثمار الضخم لم ينعكس نتائج، ما عمّق الخلافات بين نونو ومالك النادي ماريناكيس. تصريحاته عقب المباراة، التي اعترف فيها بضرورة "إيجاد حلول عاجلة"، بدت كإقرار بالعجز وقد تسبق قرار الإقالة.اسم جوزيه مورينيو يطفو كخليفة محتمل، لكن مستقبله غامض بعد إقالته من فنربخشة. تقارير إنكليزية أشارت إلى اهتمام نادي رينجرز الاسكتلندي بخدماته وسط أزمة يعيشها المدرب راسل مارتن. التحدي الجماهيري الكبير في اسكتلندا قد يجذب "السبيشل وان"، ما يضع نوتنجهام أمام معركة مفتوحة على توقيعه.في حال رحيل نونو، يبقى الدوري السعودي خيارًا منطقيًا له، خصوصًا بعد نجاحه مع الاتحاد وتتويجه بلقب روشن موسم 2022-2023. ومع استقرار الأندية حاليًا، قد يُطرح اسمه كخيار جاهز في حال حدوث أي تغييرات مستقبلية على مقاعد التدريب. (goal)