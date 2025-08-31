Advertisement

رياضة

سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال

Lebanon 24
31-08-2025 | 15:26
Doc-P-1411370-638922760389488494.png
Doc-P-1411370-638922760389488494.png photos 0
حسم ليفربول قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز بالفوز على آرسنال 1-0، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد.
جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 عبر ضربة حرة قوية نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي، ليمنح "الريدز" الانتصار الثالث تواليًا.

وبذلك رفع حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 6 نقاط بعد تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24