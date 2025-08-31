سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال

Advertisement

حسم قمة الجولة الثالثة من الممتاز بالفوز على 1-0، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد.جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 عبر ضربة حرة قوية نفذها المجري ، ليمنح " " الانتصار الثالث تواليًا.وبذلك رفع حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 6 نقاط بعد تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم.