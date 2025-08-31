25
رياضة
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
Lebanon 24
31-08-2025
|
15:26
حسم
ليفربول
قمة الجولة الثالثة من
الدوري الإنكليزي
الممتاز بالفوز على
آرسنال
1-0، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد.
جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 عبر ضربة حرة قوية نفذها المجري
دومينيك سوبوسلاي
، ليمنح "
الريدز
" الانتصار الثالث تواليًا.
وبذلك رفع حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 6 نقاط بعد تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم.
