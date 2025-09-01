بعد انهيار صفقة بايرن ميونخ.. جاكسون يصرّ على مغادرة تشيلسي

Advertisement

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن مستقبل لم يُحسم بعد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، إذ يواصل اللاعب رفض العودة إلى بعد تعثّر صفقة انتقاله إلى الألماني.وأشارت التقارير إلى أن المهاجم الدولي السنغالي ما زال متواجداً في حتى اليوم الاثنين، بعد وصوله السبت الماضي لإجراء الفحوص الطبية وإنهاء التفاصيل النهائية المتعلقة بانتقاله إلى .وألغى تشيلسي صفقة انتقال مهاجمه السنغالي، التي كانت مقررة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 56 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار)، وذلك عقب إصابة مهاجمه ليام ديلاب في أوتار الركبة خلال مباراة الفوز على فولهام السبت الماضي، وهي إصابة ستُبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.وعلى أثر هذا التطور، أعلن ميونخ انسحابه من الصفقة بعد أن طلب تشيلسي من لاعبه السنغالي العودة إلى صفوفه.