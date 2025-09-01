Advertisement

رياضة

بعد انهيار صفقة بايرن ميونخ.. جاكسون يصرّ على مغادرة تشيلسي

Lebanon 24
01-09-2025 | 15:43
Doc-P-1411753-638923659714735641.png
Doc-P-1411753-638923659714735641.png photos 0
أكد علي بارات، وكيل أعمال المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، أن الأخير لن يعود إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، مشدداً على أنه سيبذل كل ما في وسعه لإتمام انتقاله خارج الفريق.
وبحسب تقارير إنجليزية، فإن مستقبل جاكسون لم يُحسم بعد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، إذ يواصل اللاعب رفض العودة إلى تشيلسي بعد تعثّر صفقة انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.



وأشارت التقارير إلى أن المهاجم الدولي السنغالي ما زال متواجداً في ألمانيا حتى اليوم الاثنين، بعد وصوله السبت الماضي لإجراء الفحوص الطبية وإنهاء التفاصيل النهائية المتعلقة بانتقاله إلى النادي البافاري.


وألغى تشيلسي صفقة انتقال مهاجمه السنغالي، التي كانت مقررة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 56 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار)، وذلك عقب إصابة مهاجمه ليام ديلاب في أوتار الركبة خلال مباراة الفوز على فولهام السبت الماضي، وهي إصابة ستُبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.



وعلى أثر هذا التطور، أعلن بايرن ميونخ انسحابه من الصفقة بعد أن طلب تشيلسي من لاعبه السنغالي العودة إلى صفوفه.

النادي البافاري

نيكولاس جاكسون

بايرن ميونخ

نادي تشيلسي

السنغالي

لي نيكول

ألمانيا

