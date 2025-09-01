25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد انهيار صفقة بايرن ميونخ.. جاكسون يصرّ على مغادرة تشيلسي
Lebanon 24
01-09-2025
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد علي بارات، وكيل أعمال المهاجم
السنغالي
نيكولاس جاكسون
، أن الأخير لن يعود إلى
نادي تشيلسي
الإنجليزي، مشدداً على أنه سيبذل كل ما في وسعه لإتمام انتقاله خارج الفريق.
Advertisement
وبحسب تقارير إنجليزية، فإن مستقبل
جاكسون
لم يُحسم بعد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، إذ يواصل اللاعب رفض العودة إلى
تشيلسي
بعد تعثّر صفقة انتقاله إلى
بايرن ميونخ
الألماني.
وأشارت التقارير إلى أن المهاجم الدولي السنغالي ما زال متواجداً في
ألمانيا
حتى اليوم الاثنين، بعد وصوله السبت الماضي لإجراء الفحوص الطبية وإنهاء التفاصيل النهائية المتعلقة بانتقاله إلى
النادي البافاري
.
وألغى تشيلسي صفقة انتقال مهاجمه السنغالي، التي كانت مقررة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 56 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار)، وذلك عقب إصابة مهاجمه ليام ديلاب في أوتار الركبة خلال مباراة الفوز على فولهام السبت الماضي، وهي إصابة ستُبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.
وعلى أثر هذا التطور، أعلن
بايرن
ميونخ انسحابه من الصفقة بعد أن طلب تشيلسي من لاعبه السنغالي العودة إلى صفوفه.
مواضيع ذات صلة
بايرن ميونخ يؤكد رحيل بالينيا.. والوجهة الأقرب توتنهام
Lebanon 24
بايرن ميونخ يؤكد رحيل بالينيا.. والوجهة الأقرب توتنهام
02/09/2025 02:00:43
02/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن التوقيع مع لويس دياز
Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن التوقيع مع لويس دياز
02/09/2025 02:00:43
02/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيله عن "بايرن ميونخ".. توماس مولر يوقع لفريق جديد
Lebanon 24
بعد رحيله عن "بايرن ميونخ".. توماس مولر يوقع لفريق جديد
02/09/2025 02:00:43
02/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من تلميع الأحذية إلى أمجاد بايرن ميونخ.. قصة صامويل كوفور الملهمة
Lebanon 24
من تلميع الأحذية إلى أمجاد بايرن ميونخ.. قصة صامويل كوفور الملهمة
02/09/2025 02:00:43
02/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
النادي البافاري
نيكولاس جاكسون
بايرن ميونخ
نادي تشيلسي
السنغالي
لي نيكول
ألمانيا
قد يعجبك أيضاً
هو بطل سابق في الوزن الثقيل… وفاة ملاكم شهير (صورة)
Lebanon 24
هو بطل سابق في الوزن الثقيل… وفاة ملاكم شهير (صورة)
15:02 | 2025-09-01
01/09/2025 03:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأخير من الميركاتو… لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى إنتر ميلان!
Lebanon 24
في اليوم الأخير من الميركاتو… لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى إنتر ميلان!
11:15 | 2025-09-01
01/09/2025 11:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرف غير لائق.. سواريز "يبصق" على مسؤول بالفريق المنافس! (فيديو)
Lebanon 24
تصرف غير لائق.. سواريز "يبصق" على مسؤول بالفريق المنافس! (فيديو)
10:40 | 2025-09-01
01/09/2025 10:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة
Lebanon 24
خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة
05:49 | 2025-09-01
01/09/2025 05:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
Lebanon 24
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
04:23 | 2025-09-01
01/09/2025 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:02 | 2025-09-01
هو بطل سابق في الوزن الثقيل… وفاة ملاكم شهير (صورة)
11:15 | 2025-09-01
في اليوم الأخير من الميركاتو… لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى إنتر ميلان!
10:40 | 2025-09-01
تصرف غير لائق.. سواريز "يبصق" على مسؤول بالفريق المنافس! (فيديو)
05:49 | 2025-09-01
خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة
04:30 | 2025-09-01
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
03:30 | 2025-09-01
في أغلى صفقة بتاريخ الكرة الإنكليزية.. إيزاك إلى ليفربول
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24