خطوة تاريخية.. كوريا الجنوبية تستقبل أول لاعب مزدوج الجنسية

Lebanon 24
02-09-2025 | 02:31
شهد منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم خطوة تاريخية بانضمام جينس كاستروب، لاعب خط وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ليصبح أول لاعب مزدوج الجنسية ومن مواليد الخارج يمثل المنتخب الوطني.
وولد كاستروب (22 عاماً) في دوسلدورف لأب ألماني وأم كورية، ولعب سابقاً لمنتخبات ألمانيا للفئات العمرية من تحت 16 حتى تحت 21 عاماً، قبل أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغيير انتمائه إلى كوريا الجنوبية في آب 2025.

وانضم اللاعب إلى معسكر المنتخب في نيوجيرسي بالولايات المتحدة استعداداً للمباريات الودية أمام الولايات المتحدة والمكسيك. وقال كاستروب: "نصف دمي ألماني والنصف الآخر كوري، لكن قلبي ينتمي لكوريا. هذا القرار يعكس هويتي الكورية التي غرستها والدتي في داخلي".

من جانبه، أشاد مدرب المنتخب هونغ ميونغ-بو بانضمام اللاعب، مشيراً إلى أن خبرته في البوندسليغا ستضيف قوة وحيوية للفريق.

ويفتح انضمام كاستروب صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الكوري، ويعكس انفتاح الاتحاد على اللاعبين مزدوجي الهوية، في إطار تعزيز قوة الفريق قبل الاستحقاقات القارية والدولية، بما فيها تصفيات كأس العالم 2026.
