خطوة تاريخية.. كوريا الجنوبية تستقبل أول لاعب مزدوج الجنسية

شهد منتخب خطوة تاريخية بانضمام جينس كاستروب، لاعب خط وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ليصبح أول لاعب مزدوج الجنسية ومن مواليد الخارج يمثل المنتخب الوطني.وولد كاستروب (22 عاماً) في دوسلدورف لأب ألماني وأم كورية، ولعب سابقاً لمنتخبات للفئات العمرية من تحت 16 حتى تحت 21 عاماً، قبل أن يوافق (فيفا) على تغيير انتمائه إلى الجنوبية في آب 2025.وانضم اللاعب إلى معسكر المنتخب في نيوجيرسي بالولايات المتحدة استعداداً للمباريات الودية أمام والمكسيك. وقال كاستروب: "نصف دمي ألماني والنصف الآخر ، لكن قلبي ينتمي لكوريا. هذا القرار يعكس هويتي التي غرستها والدتي في داخلي".من جانبه، أشاد مدرب المنتخب هونغ ميونغ-بو بانضمام اللاعب، مشيراً إلى أن خبرته في البوندسليغا ستضيف قوة وحيوية للفريق.ويفتح انضمام كاستروب صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الكوري، ويعكس انفتاح اللاعبين مزدوجي الهوية، في إطار تعزيز قوة الفريق قبل الاستحقاقات القارية والدولية، بما فيها تصفيات 2026.