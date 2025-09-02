Advertisement

رياضة

بعد إيدرسون.. أكانغي يُغادر مانشستر سيتي

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:17
أصدر نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بيانا أكد فيه رحيل مدافعه السويسري مانويل أكانغي إلى إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء رحيل حارس المرمى البرازيلي إيدرسون.
 
وجاء انتقال أكانغي بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين حيث عمل إنتر على تعزيز دفاعه بينما يسعى مانشستر سيتي لتقليل العدد في صفوفه.
 

نادي مانشستر سيتي

نادي مانشستر

البرازيل

الإيطالي

مانشستر

إنكليزي

مانويل

