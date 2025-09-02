بعد إيدرسون.. أكانغي يُغادر مانشستر سيتي

أصدر الإنكليزي بيانا أكد فيه رحيل مدافعه السويسري أكانغي إلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء رحيل حارس المرمى البرازيلي إيدرسون.

وجاء انتقال أكانغي بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين حيث عمل إنتر على تعزيز دفاعه بينما يسعى لتقليل العدد في صفوفه.