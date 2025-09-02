Advertisement

رياضة

بعد بلوغه سن الرشد.. انتهاء بروتوكول حماية القاصرين مع لامين يامال

Lebanon 24
02-09-2025 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1412053-638924393985664280.png
Doc-P-1412053-638924393985664280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألغى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بروتوكول حماية القاصرين الخاص باللاعب الموهوب لامين يامال، بعدما انضم لأول مرة إلى قائمة المنتخب الأول كلاعب بالغ.
Advertisement
وكان الاتحاد قد اضطر إلى تفعيل هذا البروتوكول قبل عامين، عقب قضية القبلة الشهيرة التي تورّط فيها لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، مع اللاعبة جيني هيرموسو. حينها، كان لامين يامال يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى اعتماد إجراءات صارمة لحمايته باعتباره قاصرًا.

وخلال تلك الفترة، كان على مدرب المنتخب لويس دي لافوينتي، وجميع العاملين في الجهازين الفني والإداري وحتى موظفي التنظيف والنقل، أن يقدموا إثباتًا بعدم وجود أي سجل جنائي يتعلق بجرائم ذات طابع جنسي، بالإضافة إلى الخضوع لتدريب خاص حول حماية القصر. كما كان يُحظر على أي شخص بالغ أن يتواجد مع يامال بمفرده في أماكن مغلقة مثل الصالات الرياضية أو غرف العلاج الطبيعي أو المكاتب والمستودعات، حيث كان من الضروري أن يكون هناك شخصان بالغان على الأقل برفقته.

لكن في 13 تموز الماضي، أتم لامين يامال عامه الثامن عشر، وأصبح لاعبًا بالغًا، وهو ما أتاح للاتحاد الإسباني إسقاط هذا البروتوكول. وبذلك، لم يعد من الضروري الحصول على موافقة والديه أو الأوصياء القانونيين عليه من أجل السفر أو المشاركة مع المنتخب.

وجاء انضمام يامال في الوقت الحالي استعدادًا لمباريات إسبانيا أمام بلغاريا وتركيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط ترقب كبير لما سيقدمه نجم برشلونة الشاب بقميص المنتخب الأول.
 
(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
والد لامين يامال ينتقد الأمن في برشلونة
lebanon 24
02/09/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يامال مُتهم بتعاطي المنشطات
lebanon 24
02/09/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عيد ميلاد بلا هواتف ولا صور: لامين يامال يفرض الخصوصية في احتفاله
lebanon 24
02/09/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا
lebanon 24
02/09/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الأوروبي

برشلونة

الرياض

أوروبي

تركيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2025-09-02
09:26 | 2025-09-02
07:17 | 2025-09-02
02:31 | 2025-09-02
01:30 | 2025-09-02
00:26 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24