منتخب مصر يواصل تدريباته في الإسماعيلية استعدادًا لكأس العرب

واصل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على الملعب الفرعي لاستاد هيئة بالإسماعيلية، بحضور جميع اللاعبين بقيادة الكابتن حلمي طولان .وحرص الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حضور مران المنتخب وتحية جميع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق الإنجازات، مشيدا فى الوقت ذاته بإمكانات ملعب هيئة قناة السويس لخدمة جميع .وشهد المران الثاني للمنتخب أجواءً من الحماس والجدية، بمشاركة جميع اللاعبين في التدريبات قبل مواجهتي الوديتين باستاد هيئة قناة السويس يومى 6 و9 أيلول الجاري.ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة مطلع كانون الأول المقبل. (اليوم السابع)