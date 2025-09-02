Advertisement

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته في الإسماعيلية استعدادًا لكأس العرب

Lebanon 24
02-09-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1412156-638924530515488085.jpeg
Doc-P-1412156-638924530515488085.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور جميع اللاعبين بقيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني.
Advertisement

وحرص الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حضور مران المنتخب وتحية جميع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق الإنجازات، مشيدا فى الوقت ذاته بإمكانات ملعب هيئة قناة السويس لخدمة جميع المنتخبات الوطنية.

وشهد المران الثاني للمنتخب أجواءً من الحماس والجدية، بمشاركة جميع اللاعبين في التدريبات قبل مواجهتي تونس الوديتين باستاد هيئة قناة السويس يومى 6 و9 أيلول الجاري.

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة مطلع كانون الأول المقبل. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة
lebanon 24
03/09/2025 14:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول تظهر استعداداً لاستفزاز الحرب
lebanon 24
03/09/2025 14:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: فرنسا أبدت استعدادا لتدريب طيارينا على طائرات "ميراج"
lebanon 24
03/09/2025 14:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
lebanon 24
03/09/2025 14:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24

المنتخبات الوطنية

المدير الفني

قناة السويس

إسماعيل

القطرية

قناة ال

القطري

الدوحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-09-03
01:26 | 2025-09-03
00:03 | 2025-09-03
16:00 | 2025-09-02
14:00 | 2025-09-02
12:50 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24