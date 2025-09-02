30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
منتخب مصر يواصل تدريباته في الإسماعيلية استعدادًا لكأس العرب
Lebanon 24
02-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على الملعب الفرعي لاستاد هيئة
قناة السويس
بالإسماعيلية، بحضور جميع اللاعبين بقيادة الكابتن حلمي طولان
المدير الفني
.
Advertisement
وحرص الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حضور مران المنتخب وتحية جميع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق الإنجازات، مشيدا فى الوقت ذاته بإمكانات ملعب هيئة قناة السويس لخدمة جميع
المنتخبات الوطنية
.
وشهد المران الثاني للمنتخب أجواءً من الحماس والجدية، بمشاركة جميع اللاعبين في التدريبات قبل مواجهتي
تونس
الوديتين باستاد هيئة قناة السويس يومى 6 و9 أيلول الجاري.
ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة
القطرية
الدوحة
مطلع كانون الأول المقبل. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة
Lebanon 24
منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة
03/09/2025 14:45:58
03/09/2025 14:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول تظهر استعداداً لاستفزاز الحرب
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول تظهر استعداداً لاستفزاز الحرب
03/09/2025 14:45:58
03/09/2025 14:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: فرنسا أبدت استعدادا لتدريب طيارينا على طائرات "ميراج"
Lebanon 24
زيلينسكي: فرنسا أبدت استعدادا لتدريب طيارينا على طائرات "ميراج"
03/09/2025 14:45:58
03/09/2025 14:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
03/09/2025 14:45:58
03/09/2025 14:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المنتخبات الوطنية
المدير الفني
قناة السويس
إسماعيل
القطرية
قناة ال
القطري
الدوحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
"ليفربول يتفوّق"... صفقات خيالية تهزّ الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
"ليفربول يتفوّق"... صفقات خيالية تهزّ الدوري الإنكليزي
04:30 | 2025-09-03
03/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
01:26 | 2025-09-03
03/09/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب روسيا وأوكرانيا تنتقل إلى غرفة ملابس باريس سان جيرمان.. فما القصة؟
Lebanon 24
حرب روسيا وأوكرانيا تنتقل إلى غرفة ملابس باريس سان جيرمان.. فما القصة؟
00:03 | 2025-09-03
03/09/2025 12:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقالات الصيف 2025: النجوم العرب يسطعون في الدوريات الأوروبية
Lebanon 24
انتقالات الصيف 2025: النجوم العرب يسطعون في الدوريات الأوروبية
16:00 | 2025-09-02
02/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
Lebanon 24
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
14:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-09-03
"ليفربول يتفوّق"... صفقات خيالية تهزّ الدوري الإنكليزي
01:26 | 2025-09-03
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
00:03 | 2025-09-03
حرب روسيا وأوكرانيا تنتقل إلى غرفة ملابس باريس سان جيرمان.. فما القصة؟
16:00 | 2025-09-02
انتقالات الصيف 2025: النجوم العرب يسطعون في الدوريات الأوروبية
14:00 | 2025-09-02
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
12:50 | 2025-09-02
بعد بلوغه سن الرشد.. انتهاء بروتوكول حماية القاصرين مع لامين يامال
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 14:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 14:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 14:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24