رياضة
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
03-09-2025
|
01:26
رحّب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن
بنجم
ليفربول
محمد صلاح
بطريقة خاصة، إذ خصص له ممرًا شرفيًا عند وصوله إلى معسكر "الفراعنة" مساء الثلاثاء، تكريمًا لـ"فخر العرب" بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في
الدوري الإنكليزي
الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين، عقب موسم استثنائي 2024-2025 أنهى خلاله البطولة كأفضل هداف وأفضل صانع ألعاب، مسهمًا في قيادة ليفربول لحصد لقبه العشرين في تاريخ المسابقة.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين في تصفيات
كأس العالم
2026 عن قارة إفريقيا.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من الصور الخاصة بالممر الشرفي لمحمد صلاح، وكتب: "الأفضل حضر فوجب الاحتفال"، وأضاف: "ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي موسم 2024-2025".
ويتصدر منتخب مصر ترتيب
المجموعة الأولى
في تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب منافسيه قبل 4 جولات من نهاية مشوار التصفيات.
ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
