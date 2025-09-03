بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟

رحّب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن بطريقة خاصة، إذ خصص له ممرًا شرفيًا عند وصوله إلى معسكر "الفراعنة" مساء الثلاثاء، تكريمًا لـ"فخر العرب" بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين، عقب موسم استثنائي 2024-2025 أنهى خلاله البطولة كأفضل هداف وأفضل صانع ألعاب، مسهمًا في قيادة ليفربول لحصد لقبه العشرين في تاريخ المسابقة.

Advertisement