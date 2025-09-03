Advertisement

رياضة

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:00
يقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم من تحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى بعد الظهور الأخير في روسيا بنسخة 2018.
وحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي.

في حال الفوز على إثيوبيا يوم 5 أيلول، سيبقى الفارق مع بوركينا فاسو خمس نقاط على الأقل حتى لو فازت الأخيرة على جيبوتي.

وفي حال الفوز على بوركينا فاسو يوم 9 أيلول سيرتفع الفارق إلى ثماني نقاط مع تبقي مباراتين فقط ليضمن "الفراعنة" التأهل رسميا.
 
أما في حال التعادل أمام بوركينا فاسو فسيظل الفارق خمس نقاط مع تبقي جولتين ويحتاج المنتخب وقتها إلى نقطة واحدة فقط من المباراتين المتبقيتين.

وفي حال الخسارة أمام بوركينا فاسو سيتقلص الفارق إلى نقطتين وحينها سيحتاج المنتخب إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين أو الفوز في واحدة والتعادل في الأخرى مع مراعاة فارق الأهداف. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

