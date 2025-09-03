ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟

يقترب منتخب مصر الأول من تحقيق حلم الصعود لنهائيات 2026 للمرة الأولى بعد الظهور الأخير في بنسخة 2018.

Advertisement

وحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي.



في حال الفوز على إثيوبيا يوم 5 أيلول، سيبقى الفارق مع خمس نقاط على الأقل حتى لو فازت الأخيرة على جيبوتي.



وفي حال الفوز على بوركينا فاسو يوم 9 أيلول سيرتفع الفارق إلى ثماني نقاط مع تبقي مباراتين فقط ليضمن " " التأهل رسميا.

أما في حال التعادل أمام بوركينا فاسو فسيظل الفارق خمس نقاط مع تبقي جولتين ويحتاج المنتخب وقتها إلى نقطة واحدة فقط من المباراتين المتبقيتين.



وفي حال الخسارة أمام بوركينا فاسو سيتقلص الفارق إلى نقطتين وحينها سيحتاج المنتخب إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين أو الفوز في واحدة والتعادل في الأخرى مع مراعاة فارق الأهداف. (روسيا اليوم)