رياضة

بعد تعرضه لاعتداء خطير داخل الحلبة.. مصارع محترف يفقد وعيه

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:14
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر راجا جاكسون نجل أسطورة الفنون القتالية المختلطة رامبيغ جاكسون يعتدي على المصارع الأميركي ستيوارت سميث داخل الحلبة.
 
واقتحم راجا جاكسون الحلبة خلال عرض لأكاديمية "KnokX Pro Wrestling"في لوس أنجلوس، حيث قام بقذف سميث أرضا بحركة "بودي سلام" قوية، قبل أن يواصل ضربه باللكمات المتتالية في الرأس، بينما كان المصارع الأمريكي غير قادر على الدفاع عن نفسه. 
 
ووجه جاكسون ما لا يقل عن 20 لكمة لرأس المصارع الذي كان فاقدا للوعي.
 
في نهاية المطاف، تمكن مصارعون آخرون من فصل جاكسون عن سميث، وفر بعدها جاكسون من الأكاديمية.

وعلى الفور نقل سميث إلى المستشفى وهو فاقد للوعي، ولاحقا تبين إصابته بكسور في الفك العلوي وتمزق في الشفة العليا كما فقد عددا من أسنانه.
 
وتم بث الحادث مباشرة يوم السبت، وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصلت الشرطة إلى المكان، وبدأت تحقيقا في الحادث، وفقا لما أفادت به شبكة "TMZ"، في حين لم تقدم الشرطة تعليقا فوريا حول تفاصيل إضافية.

وأكدت أكاديمية "KnokX Pro Wrestling" أن الهجوم جاء خارج السيناريو المتفق عليه، حيث انحرف راجا جاكسون عن المشهد المخطط له وتحول إلى عنف حقيقي. (روسيا اليوم) 
 
