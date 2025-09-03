26
رياضة
بعد إصابته بكسر في الساق والكاحل... لاعب بايرن ميونخ يحدد موعد عودته إلى الملاعب
Lebanon 24
03-09-2025
|
12:11
أبدى جمال موسيالا، لاعب الوسط الهجومي في
بايرن ميونخ
، ثقته بقدرته
على استعادة
جاهزيته والعودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع بطل
ألمانيا
قبل نهاية العام، وذلك بعد إصابته بكسر في الساق والكاحل خلال
كأس العالم للأندية
في
تموز
الماضي.
وكان الدولي الألماني (22 عاماً)، الذي يُعقد عليه آمال كبيرة في مونديال 2026، قد تعرض لكسر في عظمة الشظية إضافة إلى كسر وخلع في الكاحل، إثر اصطدامه بحارس
باريس سان جيرمان
آنذاك جيانلويجي دوناروما في مباراة البطولة التي أقيمت بمدينة أتلانتا.
وقال موسيالا لمجلة "سبورت
بيلد
": ساقي تتعافى بشكل جيد وفقا للخطة الموضوعة. لم أعد بحاجة إلى عكازات، لكنني لا أريد التسرع. سآخذ الوقت الكافي.
وأضاف: لا أريد تحديد أي موعد للعودة. لكن بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته حتى الآن، أطمح للعودة والمشاركة في المباريات مع
بايرن
في عام 2025.
وتابع: نفسيا، لم تكن الأسابيع الأولى سهلة بعد الإصابة. لكن لا جدوى من الاستمرار في الشعور بالإحباط حيال هذا الأمر.
