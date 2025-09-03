بعد إصابته بكسر في الساق والكاحل... لاعب بايرن ميونخ يحدد موعد عودته إلى الملاعب

Advertisement

أبدى جمال موسيالا، لاعب الوسط الهجومي في ، ثقته بقدرته جاهزيته والعودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع بطل قبل نهاية العام، وذلك بعد إصابته بكسر في الساق والكاحل خلال في الماضي.وكان الدولي الألماني (22 عاماً)، الذي يُعقد عليه آمال كبيرة في مونديال 2026، قد تعرض لكسر في عظمة الشظية إضافة إلى كسر وخلع في الكاحل، إثر اصطدامه بحارس آنذاك جيانلويجي دوناروما في مباراة البطولة التي أقيمت بمدينة أتلانتا.وقال موسيالا لمجلة "سبورت ": ساقي تتعافى بشكل جيد وفقا للخطة الموضوعة. لم أعد بحاجة إلى عكازات، لكنني لا أريد التسرع. سآخذ الوقت الكافي.وأضاف: لا أريد تحديد أي موعد للعودة. لكن بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته حتى الآن، أطمح للعودة والمشاركة في المباريات مع في عام 2025.وتابع: نفسيا، لم تكن الأسابيع الأولى سهلة بعد الإصابة. لكن لا جدوى من الاستمرار في الشعور بالإحباط حيال هذا الأمر.