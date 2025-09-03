رسميًا... "فيفا" يعلن بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 وهذه الأسعار!

Advertisement

تتراوح أسعار تذاكر المباريات الفردية حاليا بين 60 دولارًا لمباريات الدور الأول في مرحلة المجموعات و6,710 دولارات لحجز مقعد في المباراة النهائية، ومن المتوقع أن تتغير هذه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.سيتمكن حاملو بطاقات فيزا والمسجلون للحصول على بطاقة "هوية فيفا"، التي يمكن الحصول عليها بسهولة الفيفا الإلكتروني، من المشاركة في سحب البيع المسبق، وذلك بين 10 و19 أيلول الجاري.سيبدأ الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة بإرسال إشعارات في 29 أيلول، وسيتمكن الفائزون من شراء التذاكر ابتداءً من أول تشرين الأول.وتقرر أيضا أن يتم تحديد حد أقصى للمبيعات بواقع أربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، مع منع أي شخص من شراء أكثر من 40 تذكرة طوال مدة البطولة.ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية فترة تسجيل أخرى من 27 إلى 31 تشرين الاول، وستكون التذاكر متاحة لشرائها من منتصف تشرين الثاني إلى أوائل كانون الاول.أما المرحلة الثالثة، ستنطلق بعد إجراء قرعة البطولة وتحديد جدول مباريات الدور الأول في الخامس من كانون الاول المقبل.وستتاح للجماهير حينها فرصة أخرى لشراء التذاكر المتبقية على أساس أسبقية الحجز مع اقتراب موعد انطلاق البطولة.وسيقام مونديال 2026 خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 المقبلين بمشاركة 48 منتخبا.وقد ضمن 13 منتخبا التأهل بالفعل للبطولة التي ستقام في وكندا والمكسيك، ويعد منتخبا الأرجنتين حامل اللقب والبرازيل من أبرز المنتخبات التي تأهلت للمونديال.