رياضة

رسميًا... "فيفا" يعلن بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 وهذه الأسعار!

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:14
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن البداية الرسمية لبيع تذاكر كأس العالم 2026، مع اعتماد نظام تسعير ديناميكي يراعي حجم الطلب.
تتراوح أسعار تذاكر المباريات الفردية حاليا بين 60 دولارًا لمباريات الدور الأول في مرحلة المجموعات و6,710 دولارات لحجز مقعد في المباراة النهائية، ومن المتوقع أن تتغير هذه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
 

سيتمكن حاملو بطاقات فيزا والمسجلون للحصول على بطاقة "هوية فيفا"، التي يمكن الحصول عليها بسهولة عبر موقع الفيفا الإلكتروني، من المشاركة في سحب البيع المسبق، وذلك بين 10 و19 أيلول الجاري.


سيبدأ الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة بإرسال إشعارات في 29 أيلول، وسيتمكن الفائزون من شراء التذاكر ابتداءً من أول تشرين الأول.


وتقرر أيضا أن يتم تحديد حد أقصى للمبيعات بواقع أربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، مع منع أي شخص من شراء أكثر من 40 تذكرة طوال مدة البطولة.


ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية فترة تسجيل أخرى من 27 إلى 31 تشرين الاول، وستكون التذاكر متاحة لشرائها من منتصف تشرين الثاني إلى أوائل كانون الاول.


أما المرحلة الثالثة، ستنطلق بعد إجراء قرعة البطولة وتحديد جدول مباريات الدور الأول في الخامس من كانون الاول المقبل.


وستتاح للجماهير حينها فرصة أخرى لشراء التذاكر المتبقية على أساس أسبقية الحجز مع اقتراب موعد انطلاق البطولة.


وسيقام مونديال 2026 خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز المقبلين بمشاركة 48 منتخبا.


وقد ضمن 13 منتخبا التأهل بالفعل للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويعد منتخبا الأرجنتين حامل اللقب والبرازيل من أبرز المنتخبات التي تأهلت للمونديال.
