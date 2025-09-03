29
سيبتعد عن الملاعب لفترة... نادي برشلونة يعلن تعرّض مدافعه الدولي للإصابة
Lebanon 24
03-09-2025
|
23:00
A-
A+
أكد
نادي برشلونة
أن مدافعه الدولي الإسباني
أليخاندرو بالدي
تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة.
وقد غاب الظهير الأيسر عن قائمة منتخب
إسبانيا
خلال فترة التوقف الدولي للشهر الحالي، وبقي في النادي الكتالوني للتدريب مع المدرب
هانسي فليك
.
ومع ذلك، أصيب بالدي بمشكلة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة في الوقت الحالي، إلا أن مشاركته في المباريات
القادمة
أصبحت موضع شك.
وجاء في بيان رسمي نشره
برشلونة
على حسابه في منصة "إكس": "تعرض المدافع أليخاندرو بالدي لإصابة طفيفة في عضلة فخذه الأيسر الخلفية خلال حصة تدريب اليوم الأربعاء. وستعتمد عودته للمباريات على مدى تطور حالته".
