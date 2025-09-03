سيبتعد عن الملاعب لفترة... نادي برشلونة يعلن تعرّض مدافعه الدولي للإصابة

Advertisement

أكد أن مدافعه الدولي الإسباني تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة.وقد غاب الظهير الأيسر عن قائمة منتخب خلال فترة التوقف الدولي للشهر الحالي، وبقي في النادي الكتالوني للتدريب مع المدرب .ومع ذلك، أصيب بالدي بمشكلة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة في الوقت الحالي، إلا أن مشاركته في المباريات أصبحت موضع شك.وجاء في بيان رسمي نشره على حسابه في منصة "إكس": "تعرض المدافع أليخاندرو بالدي لإصابة طفيفة في عضلة فخذه الأيسر الخلفية خلال حصة تدريب اليوم الأربعاء. وستعتمد عودته للمباريات على مدى تطور حالته".