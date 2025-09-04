Advertisement

رياضة

حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:49
توفي مينداوغاس كييراس، لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي، عن عمر ناهز 45 عامًا، إثر حادث مأساوي وقع أثناء عطلة عائلية على أحد أنهار ليتوانيا.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد قفز كييراس من جسر في النهر ليصطدم على ما يبدو بأغصان أو عوائق تحت الماء، ما تسبب بإصابة قاتلة في الرأس والرقبة. وأوضح أحد أصدقائه: "كما أخبرتني زوجته، قفز مينداوغاس من الجسر وأُصيب إصابات قاتلة، أعتقد أن هناك أغصانًا أو شيئًا ما في النهر أصاب رأسه ورقبته".
ويُعد كييراس اللاعب الليتواني الوحيد الذي شارك على مدى 20 عامًا متواصلة، بين 1999 و2018، في بطولات العالم، مسجّلًا أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، بما في ذلك 20 بطولة عالمية متتالية. وقد لُقّب في بلاده بـ"ميندي"، حيث عُرف بشخصيته الصارمة على الجليد، لكنه خارج الملعب كان إنسانًا ودودًا ومحبًا لعائلته.

وبعد اعتزاله اللعب، تولى كييراس منصب المدرب الرئيسي لفريق "هوكي بانكس فيلنيوس"، بطل ليتوانيا الحالي، كما ساهم في مايو 2025 كمدرب مساعد للمنتخب الوطني بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للفئة B من الدرجة الأولى التي أقيمت في تالين.

برحيله، يخسر عالم الهوكي واحدًا من أبرز رموزه الذين جمعوا بين العطاء الرياضي والإنساني، تاركًا خلفه إرثًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة محبيه ولاعبيه.
 
 
 
