حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي

توفي مينداوغاس كييراس، لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي، عن عمر ناهز 45 عامًا، إثر حادث مأساوي وقع أثناء عطلة عائلية على أحد أنهار ليتوانيا.ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد قفز كييراس من جسر في النهر ليصطدم على ما يبدو بأغصان أو عوائق تحت الماء، ما تسبب بإصابة قاتلة في الرأس والرقبة. وأوضح أحد أصدقائه: "كما أخبرتني زوجته، قفز مينداوغاس من وأُصيب إصابات قاتلة، أعتقد أن هناك أغصانًا أو شيئًا ما في النهر أصاب رأسه ورقبته".ويُعد كييراس اللاعب الليتواني شارك على مدى 20 عامًا متواصلة، بين 1999 و2018، في بطولات العالم، مسجّلًا أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، بما في ذلك 20 بطولة عالمية متتالية. وقد لُقّب في بلاده بـ" "، حيث عُرف بشخصيته الصارمة على الجليد، لكنه خارج الملعب كان إنسانًا ودودًا ومحبًا لعائلته.وبعد اعتزاله اللعب، تولى كييراس منصب المدرب لفريق "هوكي بانكس فيلنيوس"، بطل ليتوانيا الحالي، كما ساهم في 2025 كمدرب مساعد للمنتخب الوطني بتحقيق في للفئة B من الدرجة الأولى التي أقيمت في .برحيله، يخسر عالم الهوكي واحدًا من أبرز رموزه الذين جمعوا بين العطاء الرياضي والإنساني، تاركًا خلفه إرثًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة محبيه ولاعبيه.