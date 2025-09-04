Advertisement

رياضة

تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم

Lebanon 24
04-09-2025 | 06:52
أعلن الاتحاد الفرنسي للملاكمة أن منتخب السيدات لن يشارك في بطولة العالم 2025، المقرر إقامتها في مدينة ليفربول البريطانية، بعد فشل اللاعبات في اجتياز اختبارات تحديد الجنس التي فرضتها منظمة World Boxing بشكل إلزامي على جميع المشاركات.
وأوضحت مصادر الاتحاد أن القوانين الفرنسية لا تسمح بإجراء مثل هذه الفحوصات إلا في حالات محددة، لا تشمل البطولات الرياضية. وبسبب ذلك، لم تتمكن اللاعبات من إجراء الاختبارات داخل فرنسا.

الاتحاد الفرنسي تواصل مع المنظمة الدولية، التي اقترحت إجراء الفحوصات في مختبر مستقل بمدينة ليدز البريطانية. ورغم موافقة اللاعبات، إلا أن المختبر لم يرسل النتائج خلال المهلة المحددة (24 ساعة)، ما أدى إلى استبعاد المنتخب الفرنسي رسمياً من البطولة.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الفرنسية والعالمية، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها. ففي عام 2023، تم إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن بطولة العالم لنفس السبب، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت السماح لها بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حيث حققت الميدالية الذهبية في وزن 66 كلغ.

الاتحاد الفرنسي أعرب عن أسفه للقرار، معتبراً أنه "مجحف بحق اللاعبات اللواتي استعددن طويلاً للبطولة"، مشيراً إلى أنه سيواصل السعي لإيجاد حل يسمح بمشاركة الملاكمات في الاستحقاقات المقبلة دون التعارض مع القوانين الوطنية.
 
(روسيا اليوم)
 
