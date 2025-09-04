29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
Lebanon 24
04-09-2025
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الفرنسي للملاكمة أن منتخب السيدات لن يشارك في بطولة العالم 2025، المقرر إقامتها في مدينة ليفربول
البريطانية
، بعد فشل اللاعبات في اجتياز اختبارات تحديد الجنس التي فرضتها منظمة World Boxing بشكل إلزامي على جميع المشاركات.
Advertisement
وأوضحت مصادر الاتحاد أن القوانين
الفرنسية
لا تسمح بإجراء مثل هذه الفحوصات إلا في حالات محددة، لا تشمل البطولات الرياضية. وبسبب ذلك، لم تتمكن اللاعبات من إجراء الاختبارات داخل
فرنسا
.
الاتحاد الفرنسي تواصل مع المنظمة الدولية، التي اقترحت إجراء الفحوصات في مختبر مستقل بمدينة ليدز البريطانية. ورغم موافقة اللاعبات، إلا أن المختبر لم يرسل النتائج خلال المهلة المحددة (24 ساعة)، ما أدى إلى استبعاد المنتخب الفرنسي رسمياً من البطولة.
القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الفرنسية والعالمية، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها. ففي عام 2023، تم إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن بطولة العالم لنفس السبب، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت السماح لها بالمشاركة في أولمبياد
باريس
2024، حيث حققت الميدالية الذهبية في وزن 66 كلغ.
الاتحاد الفرنسي أعرب عن أسفه للقرار، معتبراً أنه "مجحف بحق اللاعبات اللواتي استعددن طويلاً للبطولة"، مشيراً إلى أنه سيواصل السعي لإيجاد حل يسمح بمشاركة الملاكمات في الاستحقاقات المقبلة دون التعارض مع القوانين الوطنية.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
منتخب سلة الذكور تحت 16 سافر الى منغوليا لخوض بطولة آسيا
Lebanon 24
منتخب سلة الذكور تحت 16 سافر الى منغوليا لخوض بطولة آسيا
04/09/2025 17:07:38
04/09/2025 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
القاصوف إلى البحرين لمواكبة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا
Lebanon 24
القاصوف إلى البحرين لمواكبة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا
04/09/2025 17:07:38
04/09/2025 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
Lebanon 24
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
04/09/2025 17:07:38
04/09/2025 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب أستراليا يتأهل الى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 92-48 ويواجه منتخب الصين يوم الأحد
Lebanon 24
منتخب أستراليا يتأهل الى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 92-48 ويواجه منتخب الصين يوم الأحد
04/09/2025 17:07:38
04/09/2025 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
المرأة
روسيا اليوم
البريطانية
البريطاني
الفرنسية
الجزائري
الرياض
روسيا
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
09:30 | 2025-09-04
04/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
Lebanon 24
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
08:30 | 2025-09-04
04/09/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
Lebanon 24
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
07:30 | 2025-09-04
04/09/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟
Lebanon 24
بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟
06:30 | 2025-09-04
04/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:00 | 2025-09-04
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
09:30 | 2025-09-04
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
08:30 | 2025-09-04
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
07:30 | 2025-09-04
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
06:30 | 2025-09-04
بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟
05:49 | 2025-09-04
حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 17:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24