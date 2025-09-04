تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم

Advertisement

أعلن الاتحاد الفرنسي للملاكمة أن منتخب السيدات لن يشارك في بطولة العالم 2025، المقرر إقامتها في مدينة ليفربول ، بعد فشل اللاعبات في اجتياز اختبارات تحديد الجنس التي فرضتها منظمة World Boxing بشكل إلزامي على جميع المشاركات.وأوضحت مصادر الاتحاد أن القوانين لا تسمح بإجراء مثل هذه الفحوصات إلا في حالات محددة، لا تشمل البطولات الرياضية. وبسبب ذلك، لم تتمكن اللاعبات من إجراء الاختبارات داخل .الاتحاد الفرنسي تواصل مع المنظمة الدولية، التي اقترحت إجراء الفحوصات في مختبر مستقل بمدينة ليدز البريطانية. ورغم موافقة اللاعبات، إلا أن المختبر لم يرسل النتائج خلال المهلة المحددة (24 ساعة)، ما أدى إلى استبعاد المنتخب الفرنسي رسمياً من البطولة.القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الفرنسية والعالمية، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها. ففي عام 2023، تم إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن بطولة العالم لنفس السبب، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت السماح لها بالمشاركة في أولمبياد 2024، حيث حققت الميدالية الذهبية في وزن 66 كلغ.الاتحاد الفرنسي أعرب عن أسفه للقرار، معتبراً أنه "مجحف بحق اللاعبات اللواتي استعددن طويلاً للبطولة"، مشيراً إلى أنه سيواصل السعي لإيجاد حل يسمح بمشاركة الملاكمات في الاستحقاقات المقبلة دون التعارض مع القوانين الوطنية.