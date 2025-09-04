نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول

Advertisement

نفى بول ، البالغ من العمر 53 عاماً، التهم الموجهة إليه على خلفية حادث الدهس الذي استهدف مجموعة من مشجعي خلال احتفالهم بلقب في أيار الماضي.ويواجه دويل 31 تهمة، من بينها 18 تهمة بمحاولة التسبب في إصابة جسيمة مع سبق الإصرار، وتسع تهم بالتسبب في إصابة جسيمة، وتهمتان بالتسبب بجروح عمدًا، إلى جانب تهمة بالقيادة الخطرة وأخرى بالشغب.وظهر دويل للمرة الأولى متماسكًا خلال جلسة استماع عبر الفيديو من داخل السجن، إلا أنه لم يتمالك دموعه عند سماع تفاصيل التهم الموجهة ضده والمتعلقة بـ29 ضحية تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و77 عاماً.ووفق تحقيقات الشرطة، فإن دويل قاد سيارته في شارع مزدحم بالمشجعين بعد أن تجاوز حاجزًا أمنيًا من خلال اتباع سيارة إسعاف كانت تحاول الوصول إلى مصاب بأزمة قلبية.