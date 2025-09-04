ليفركوزن يقيل إريك تين هاغ بعد مباراتين فقط: "أسوأ مدرب منذ 20 عاماً"

Advertisement

أقال مدربه بعد مباراتين فقط في ، في خطوة اعتُبرت من أسرع الإقالات في تاريخ النادي وأحد أسوأ التجارب التدريبية خلال العقدين الأخيرين.تين هاغ خسر في الجولة الافتتاحية أمام هوفنهايم (2-1) وتعادل في الثانية (3-3) ضد بريمن الذي لعب بعشرة لاعبين، ما أدى إلى فقدانه ثقة الإدارة وغرفة الملابس سريعًا.صحيفة كشفت أن المدرب الهولندي لم يتمكن من التواصل مع اللاعبين أو الطاقم الفني، وفشل في فرض أسلوبه، حتى أنه لم يلقِ خطابًا تحفيزيًا قبل أول مباراة للفريق.وصفت التعاقد معه بأنه "أكبر خطأ ارتُكب"، فيما كلف فسخ عقده المبكر نحو 6 ملايين ، أي ما يعادل 100 ألف يورو عن كل يوم قضاه مع الفريق.