Advertisement

رياضة

ليفركوزن يقيل إريك تين هاغ بعد مباراتين فقط: "أسوأ مدرب منذ 20 عاماً"

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1412800-638925973322110687.png
Doc-P-1412800-638925973322110687.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقال باير ليفركوزن مدربه الهولندي إريك تين هاغ بعد مباراتين فقط في الدوري الألماني، في خطوة اعتُبرت من أسرع الإقالات في تاريخ النادي وأحد أسوأ التجارب التدريبية خلال العقدين الأخيرين.
Advertisement

تين هاغ خسر في الجولة الافتتاحية أمام هوفنهايم (2-1) وتعادل في الثانية (3-3) ضد بريمن الذي لعب بعشرة لاعبين، ما أدى إلى فقدانه ثقة الإدارة وغرفة الملابس سريعًا.

صحيفة بيلد الألمانية كشفت أن المدرب الهولندي لم يتمكن من التواصل مع اللاعبين أو الطاقم الفني، وفشل في فرض أسلوبه، حتى أنه لم يلقِ خطابًا تحفيزيًا قبل أول مباراة للفريق.

إدارة النادي وصفت التعاقد معه بأنه "أكبر خطأ ارتُكب"، فيما كلف فسخ عقده المبكر نحو 6 ملايين يورو، أي ما يعادل 100 ألف يورو عن كل يوم قضاه مع الفريق.
 
مواضيع ذات صلة
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
lebanon 24
04/09/2025 22:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 20 عاما من المعاناة.. وفاة الأمير النائم
lebanon 24
04/09/2025 22:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
04/09/2025 22:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إيتشيفيري من "السيتي" إلى "ليفركوزن"
lebanon 24
04/09/2025 22:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الدوري الألماني

باير ليفركوزن

إدارة النادي

الألمانية

الهولندي

تين هاغ

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:49 | 2025-09-04
11:38 | 2025-09-04
10:00 | 2025-09-04
09:30 | 2025-09-04
08:30 | 2025-09-04
07:30 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24