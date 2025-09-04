29
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
04-09-2025
10:00
شهد المؤتمر الصحفي للاعبة
البولندية
إيغا
شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميًا، جدلاً حادًا مع أحد الصحفيين عقب خروجها من دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة على يد الأميركية
أماندا أنيسيموفا
.
شفيونتيك التي خاضت موسمًا مزدحمًا توجت خلاله بلقب
ويمبلدون
وبطولة سينسيناتي، سُئلت إن كانت بحاجة إلى "راحة ذهنية". وردت قائلة: "لا أعلم، لم تكن مبارياتي مرهقة هنا".
وعندما أوضح الصحفي أنه يقصد استراحة عقلية، ردت اللاعبة بسخرية: "يبدو أنك أنت من يحتاج إلى راحة عقلية".
وبعد مزاح متبادل، تمنت له شفيونتيك "حظًا سعيدًا" في إكمال تغطيته حتى نهاية البطولة، وسط أجواء متوترة أثارت تفاعلاً واسعًا بين الصحافة والجمهور.
