رياضة

بعد تعادل فريقه... مدرّب برشلونة للاعبيه: لست راضياً

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:38
بعد التعادل مع رايو فاييكانو1-1، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ مدرب نادي برشلونة هانزي فليك أبدى عدم رضاه عن أداء لاعبيه في الجولات الثلاثة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.
وشدّد فليك بعد المباراة على "ضرورة التخلي عن الأنانية، والتركيز على اللعب الجماعي". (الامارات 24)
 
 
 
