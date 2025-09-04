Advertisement

رياضة

بعد 13 يوماً من إرتباطهما... يامال ينفصل عن نيكول

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:49
بعد 13 يوماً فقط من إرتباطهما، كشفت تقارير صحافية عن إنفصال لاعب برشلونة لامين يامال عن صديقته مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.
وأشارت التقارير إلى أنّ يامال ونيكول حذفا الصور التي تجمعهما من مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)
 
 
 
لامين يامال

الأرجنتين

أرجنتيني

برشلونة

تينيت

جنتي

