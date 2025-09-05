29
رياضة
هذا هو أول لاعب مسلم في الفريق الانكليزي
Lebanon 24
05-09-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل المدافع جيد سبينس، لاعب
توتنهام هوتسبير
، التاريخ بعدما أصبح أول مسلم يمثل منتخب
إنكلترا
للرجال، عقب استدعائه للمرة الأولى إلى قائمة "الأسود الثلاثة" لمباراتي تصفيات
كأس العالم
2026 أمام أندورا وصربيا.
سبينس (25 عاماً)، الذي سبق إعارته إلى أندية رين وليدز وجنوى قبل أن يثبت نفسه مع "السبيرز"، عبّر عن سعادته قائلاً: "إنها نعمة عظيمة، لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن هذا الشعور. أشكر الله دائماً على دعمه لي في أصعب اللحظات".
وأضاف اللاعب أنه لا يشعر بأي ضغط بسبب ديانته، لكنه يأمل أن تُلهم قصته
الأطفال والشباب
، سواء كانوا مسلمين أو من ديانات أخرى، لتحقيق أحلامهم. وأكد: "ألعب
كرة القدم
بابتسامة، وأثق أن الباقي سيأتي مع العمل والإيمان".
وكان سبينس قد شارك سابقاً مع منتخب إنكلترا تحت 21 عاماً، لكن استدعاءه الحالي إلى المنتخب الأول يمثل تحوّلاً جذرياً في مسيرته، بعد أن أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة
توتنهام
بالموسم الجديد.
تابع
