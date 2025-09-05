Advertisement

رياضة

"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026

Lebanon 24
05-09-2025
Doc-P-1413044-638926547414574664.png
Doc-P-1413044-638926547414574664.png photos 0
حقق المنتخب الجزائري نتائج لافتة في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعززا صدارته ويقترب من ضمان التأهل المباشر.
في المجموعة السابعة، تألق بغداد بونجاح وسجّل هدفين في الشوط الثاني ليقود الجزائر إلى الفوز على بوتسوانا بنتيجة 3-1، رافعاً رصيد "محاربي الصحراء" إلى 18 نقطة بفارق ست نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيهم.

وفي إفريقيا أيضًا، فرضت تونس سطوتها في المجموعة الثامنة بعد فوزها المريح على ليبيريا بثلاثية دون رد. تناوب على التسجيل حازم مستوري وفرجاني ساسي وإلياس سعد، ليصل رصيد "نسور قرطاج" إلى 19 نقطة بفارق سبع نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني.

وبذلك بات المنتخبان العربيان أقرب من أي وقت مضى إلى المشاركة في مونديال أميركا وكندا والمكسيك عام 2026، مع بقاء جولات قليلة على نهاية التصفيات.
