"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026

حقق المنتخب نتائج لافتة في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعززا صدارته ويقترب من ضمان التأهل المباشر.في المجموعة السابعة، تألق بونجاح وسجّل هدفين في الشوط الثاني ليقود إلى الفوز على بوتسوانا بنتيجة 3-1، رافعاً رصيد "محاربي الصحراء" إلى 18 نقطة بفارق ست نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيهم.وفي إفريقيا أيضًا، فرضت سطوتها في المجموعة الثامنة بعد فوزها المريح على ليبيريا بثلاثية دون رد. تناوب على التسجيل حازم مستوري وفرجاني ساسي وإلياس سعد، ليصل رصيد "نسور " إلى 19 نقطة بفارق سبع نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني.وبذلك بات المنتخبان العربيان أقرب من أي وقت مضى إلى المشاركة في مونديال أميركا وكندا والمكسيك عام 2026، مع بقاء جولات قليلة على نهاية التصفيات.