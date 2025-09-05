أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026

Advertisement

- المغرب × النيجر – 10:00 مساء (SSC Extra 1 HD)

- مصر × إثيوبيا – 10:00 مساء (SSC1 HD)

- السنغال × – 10:00 مساء (SSC2 HD)

- فرنسا × أوكرانيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 1)

- × إستونيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 2)

- جزر الفارو × كرواتيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 3)

الليلة ستكون حاسمة للكرة الإفريقية، إذ يستضيف المنتخب نظيره النيجر على ملعب الأمير مولاي بالرباط في الجولة السابعة من تصفيات 2026. الفوز قد يجعل أول منتخب إفريقي يحجز بطاقة العبور، شرط تعثر تنزانيا أمام الكونغو.وفي ، يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وهو يتصدر مجموعته بـ16 نقطة. الفراعنة بحاجة إلى فوز إضافي لتعزيز موقعهم وضمان خطوة كبيرة نحو النهائيات. أما تونس، فقد واصلت مشوارها بثبات بعدما أمطرت شباك ليبيريا بثلاثية أبقت آمالها قوية بالتأهل المباشر.وعلى الصعيد ، ستكون مواجهة ضد الأبرز ضمن تصفيات القارة العجوز، بينما يلاقي المنتخب إستونيا وتواجه كرواتيا جزر الفارو.