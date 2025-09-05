Advertisement

رياضة

أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026

Lebanon 24
05-09-2025 | 03:00
الليلة ستكون حاسمة للكرة الإفريقية، إذ يستضيف المنتخب المغربي نظيره النيجر على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026. الفوز قد يجعل المغرب أول منتخب إفريقي يحجز بطاقة العبور، شرط تعثر تنزانيا أمام الكونغو.
وفي القاهرة، يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وهو يتصدر مجموعته بـ16 نقطة. الفراعنة بحاجة إلى فوز إضافي لتعزيز موقعهم وضمان خطوة كبيرة نحو النهائيات. أما تونس، فقد واصلت مشوارها بثبات بعدما أمطرت شباك ليبيريا بثلاثية أبقت آمالها قوية بالتأهل المباشر.

وعلى الصعيد الأوروبي، ستكون مواجهة فرنسا ضد أوكرانيا الأبرز ضمن تصفيات القارة العجوز، بينما يلاقي المنتخب الإيطالي إستونيا وتواجه كرواتيا جزر الفارو.

أبرز المباريات (بتوقيت مكة المكرمة):
- المغرب × النيجر – 10:00 مساء (SSC Extra 1 HD)
- مصر × إثيوبيا – 10:00 مساء (SSC1 HD)
- السنغال × السودان – 10:00 مساء (SSC2 HD)
- فرنسا × أوكرانيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 1)
إيطاليا × إستونيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 2)
- جزر الفارو × كرواتيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 3)
