رياضة
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
Lebanon 24
05-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الليلة ستكون حاسمة للكرة الإفريقية، إذ يستضيف المنتخب
المغربي
نظيره النيجر على ملعب الأمير مولاي
عبد الله
بالرباط في الجولة السابعة من تصفيات
كأس العالم
2026. الفوز قد يجعل
المغرب
أول منتخب إفريقي يحجز بطاقة العبور، شرط تعثر تنزانيا أمام الكونغو.
وفي
القاهرة
، يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وهو يتصدر مجموعته بـ16 نقطة. الفراعنة بحاجة إلى فوز إضافي لتعزيز موقعهم وضمان خطوة كبيرة نحو النهائيات. أما تونس، فقد واصلت مشوارها بثبات بعدما أمطرت شباك ليبيريا بثلاثية أبقت آمالها قوية بالتأهل المباشر.
وعلى الصعيد
الأوروبي
، ستكون مواجهة
فرنسا
ضد
أوكرانيا
الأبرز ضمن تصفيات القارة العجوز، بينما يلاقي المنتخب
الإيطالي
إستونيا وتواجه كرواتيا جزر الفارو.
أبرز المباريات (بتوقيت مكة المكرمة):
- المغرب × النيجر – 10:00 مساء (SSC Extra 1 HD)
- مصر × إثيوبيا – 10:00 مساء (SSC1 HD)
- السنغال ×
السودان
– 10:00 مساء (SSC2 HD)
- فرنسا × أوكرانيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 1)
-
إيطاليا
× إستونيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 2)
- جزر الفارو × كرواتيا – 9:45 مساء (beIN SPORTS 3)
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
هل تُحرم الجماهير البرازيلية من حضور مونديال 2026؟
صدامات عربية في الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2026
"فيفا" يعلن موعد بيع تذاكر مونديال 2026.. سجل اسمك في أيلول واحجز مقعدك
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
هذا هو أول لاعب مسلم في الفريق الانكليزي
وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
برقية للجيش وهذا ما طلبه
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
