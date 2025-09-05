Advertisement

رياضة

تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026

Lebanon 24
05-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1413059-638926579014456369.png
Doc-P-1413059-638926579014456369.png photos 0
واصل منتخب تونس لكرة القدم مسيرته الناجحة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مميزاً على ضيفه منتخب ليبيريا بنتيجة 3-0 يوم الخميس، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثامنة.
التونسيون افتتحوا التسجيل سريعاً عبر حازم مستوري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف فرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 66. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وتحديداً الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ختم إلياس سعد الثلاثية، ليؤكد تفوق "نسور قرطاج".

بهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 19 نقطة متربعاً على صدارة المجموعة بفارق سبع نقاط عن ناميبيا الوصيفة التي ستواجه مالاوي مساء الجمعة. أما ليبيريا، فقد تجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز الثالث متساوية مع غينيا الاستوائية، فيما يظل منتخب ساوتومي بلا أي نقطة في قاع الترتيب، يسبقه مالاوي برصيد 6 نقاط.

في الجولة المقبلة، يلتقي المنتخب التونسي مع غينيا الاستوائية يوم الاثنين، بينما تصطدم ليبيريا بمنتخب مالاوي في اليوم نفسه، في مواجهتين قد تكون نتائجهما حاسمة في رسم ملامح التأهل.
