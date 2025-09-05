29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
Lebanon 24
05-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل منتخب
تونس
لكرة القدم
مسيرته الناجحة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مميزاً على ضيفه منتخب ليبيريا بنتيجة 3-0 يوم الخميس، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثامنة.
Advertisement
التونسيون افتتحوا التسجيل سريعاً عبر حازم مستوري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف فرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 66. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وتحديداً الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ختم إلياس سعد الثلاثية، ليؤكد تفوق "نسور قرطاج".
بهذا الفوز، رفع المنتخب
التونسي
رصيده إلى 19 نقطة متربعاً على صدارة المجموعة بفارق سبع نقاط عن ناميبيا الوصيفة التي ستواجه مالاوي مساء الجمعة. أما ليبيريا، فقد تجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز الثالث متساوية مع
غينيا
الاستوائية
، فيما يظل منتخب ساوتومي بلا أي نقطة في قاع الترتيب، يسبقه مالاوي برصيد 6 نقاط.
في الجولة المقبلة، يلتقي المنتخب التونسي مع غينيا الاستوائية يوم الاثنين، بينما تصطدم ليبيريا بمنتخب مالاوي في اليوم نفسه، في مواجهتين قد تكون نتائجهما حاسمة في رسم ملامح التأهل.
مواضيع ذات صلة
هل تُحرم الجماهير البرازيلية من حضور مونديال 2026؟
Lebanon 24
هل تُحرم الجماهير البرازيلية من حضور مونديال 2026؟
05/09/2025 12:49:19
05/09/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
05/09/2025 12:49:19
05/09/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
Lebanon 24
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
05/09/2025 12:49:19
05/09/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صدامات عربية في الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2026
Lebanon 24
صدامات عربية في الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2026
05/09/2025 12:49:19
05/09/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
كأس العالم
لكرة القدم
الاستوائية
كرة القدم
التونسي
ستوري
تونسي
رابعة
قد يعجبك أيضاً
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
05:00 | 2025-09-05
05/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
Lebanon 24
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
Lebanon 24
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
02:00 | 2025-09-05
05/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو أول لاعب مسلم في الفريق الانكليزي
Lebanon 24
هذا هو أول لاعب مسلم في الفريق الانكليزي
00:00 | 2025-09-05
05/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء
Lebanon 24
وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء
23:00 | 2025-09-04
04/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2025-09-05
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
03:00 | 2025-09-05
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
02:00 | 2025-09-05
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
00:00 | 2025-09-05
هذا هو أول لاعب مسلم في الفريق الانكليزي
23:00 | 2025-09-04
وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء
15:23 | 2025-09-04
بعد 25 عاماً.. إستقالة الرئيس التنفيذي لـ"توتنهام هوتسبير"
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24