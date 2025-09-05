29
في آخر مباراة.. ميسي يودع الأرجنتين ويثير التكهنات
Lebanon 24
05-09-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ودع
ليونيل ميسي
جماهير الأرجنتين وداعاً مؤثراً بعد خوضه آخر مباراة رسمية له مع منتخب بلاده على ملعبه بالفوز 3-0 على فنزويلا.
وأثار
ميسي
التكهنات بشأن إمكانية مشاركته في نهائيات
كأس العالم
المقبلة، مشيراً إلى أنه لم يتخذ قراراً بعد.
وأحرز ميسي هدفين في فوز الأرجنتين 3-0 على ضيفتها فنزويلا، صباح الجمعة في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية
لكرة القدم
(كونميبول) المؤهلة لبطولة كأس العالم
القادمة
، التي تستضيفها أميركا والمكسيك وكندا.
وصرح ميسي لقناة "تي واي سي سبورتس" التلفزيونية الأرجنتينية: لطالما حلمت بالوصول إلى هذا المستوى.
وأضاف في تصريحاته: مررت بالكثير من التجارب على هذا الملعب، سواء كانت جيدة أو سيئة، لكن اللعب في الأرجنتين أمام جماهيرنا دائما ما يكون مصدر
سعادة
.
وفي ما يتعلق بالمشاركة في بطولة كأ العالم القادمة للدفاع عن لقبه، أضاف ميسي: كما قلت سابقاً عن كأس العالم، لا أعتقد أنني سأشارك فيه مرة أخرى. نظرا لعمري، فالأمر الأكثر منطقية هو أنني لن أشارك.
وأضاف: لكن حسنا، لقد اقترب المونديال من الانطلاق، لذا أنا متحمس ومتحفز للمشاركة في البطولة. كما أقول دائما، ألعب يوما بيوم، مباراة بمباراة، محاولا أن أشعر بالسعادة، والأهم من ذلك، أن أكون صادقا مع نفسي.
وزاد: عندما أشعر بالسعادة، استمتع بالأمر، ولكن عندما لا أشعر، بصراحة، لا أقضي وقتا ممتعًا، لذلك أفضل عدم التواجد هناك إذا لم أشعر بالسعادة. لذا سنرى. لم اتخذ قرارا بشأن اللعب في كأس العالم بعد.
وختم ميسي: سأنهي الموسم، ثم سأخوض فترة ما قبل الموسم، وسيتبقى ستة شهور. لذا سنرى كيف ستسير الأمور. آمل أن أحظى بموسم تحضيري جيد في عام 2026، وأن أنهي موسم الدوري الأمير بشكل جيد، ثم سأقرر ما سأقوم به. (العربية)
