Advertisement

رياضة

في آخر مباراة.. ميسي يودع الأرجنتين ويثير التكهنات

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1413182-638926795489326923.jpg
Doc-P-1413182-638926795489326923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ودع ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين وداعاً مؤثراً بعد خوضه آخر مباراة رسمية له مع منتخب بلاده على ملعبه بالفوز 3-0 على فنزويلا.
Advertisement
 
وأثار ميسي التكهنات بشأن إمكانية مشاركته في نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيراً إلى أنه لم يتخذ قراراً بعد.

وأحرز ميسي هدفين في فوز الأرجنتين 3-0 على ضيفتها فنزويلا، صباح الجمعة في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لبطولة كأس العالم القادمة، التي تستضيفها أميركا والمكسيك وكندا.
 
وصرح ميسي لقناة "تي واي سي سبورتس" التلفزيونية الأرجنتينية: لطالما حلمت بالوصول إلى هذا المستوى.

وأضاف في تصريحاته: مررت بالكثير من التجارب على هذا الملعب، سواء كانت جيدة أو سيئة، لكن اللعب في الأرجنتين أمام جماهيرنا دائما ما يكون مصدر سعادة.

وفي ما يتعلق بالمشاركة في بطولة كأ العالم القادمة للدفاع عن لقبه، أضاف ميسي: كما قلت سابقاً عن كأس العالم، لا أعتقد أنني سأشارك فيه مرة أخرى. نظرا لعمري، فالأمر الأكثر منطقية هو أنني لن أشارك.
 
وأضاف: لكن حسنا، لقد اقترب المونديال من الانطلاق، لذا أنا متحمس ومتحفز للمشاركة في البطولة. كما أقول دائما، ألعب يوما بيوم، مباراة بمباراة، محاولا أن أشعر بالسعادة، والأهم من ذلك، أن أكون صادقا مع نفسي.

وزاد: عندما أشعر بالسعادة، استمتع بالأمر، ولكن عندما لا أشعر، بصراحة، لا أقضي وقتا ممتعًا، لذلك أفضل عدم التواجد هناك إذا لم أشعر بالسعادة. لذا سنرى. لم اتخذ قرارا بشأن اللعب في كأس العالم بعد.

وختم ميسي: سأنهي الموسم، ثم سأخوض فترة ما قبل الموسم، وسيتبقى ستة شهور. لذا سنرى كيف ستسير الأمور. آمل أن أحظى بموسم تحضيري جيد في عام 2026، وأن أنهي موسم الدوري الأمير بشكل جيد، ثم سأقرر ما سأقوم به. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
مواجهة وداعية.. هذا موعد آخر مباراة رسمية لميسي في الأرجنتين
lebanon 24
05/09/2025 18:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مدرّب الأرجنتين يذرف الدموع.. ما علاقة ميسي؟
lebanon 24
05/09/2025 18:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً
lebanon 24
05/09/2025 18:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تشيلي تُلغي مباراة في "سود أميركانا".. اشتباكات دموية بين جماهير الأرجنتين
lebanon 24
05/09/2025 18:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24

بطولة كأس العالم

ليونيل ميسي

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

أرجنتيني

المكسيك

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:16 | 2025-09-05
05:00 | 2025-09-05
04:00 | 2025-09-05
03:00 | 2025-09-05
02:00 | 2025-09-05
00:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24