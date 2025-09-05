Advertisement

رياضة

بعد 25 عاما.. ليفي يغادر توتنهام

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:16
أعلن نادي توتنهام هوتسبير استقالة دانييل ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي، الناشط بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقاد ليفي النادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن لما يقرب من 25 عاما، وكان صاحب أطول فترة رئاسة لأحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال ليفي في بيان أصدره النادي "إنني فخور للغاية بالعمل الذي أنجزته مع الفريق التنفيذي وجميع موظفينا".
 
وأضاف: "لقد قمنا بتحويل هذا النادي إلى ناد عالمي ضخم يتنافس على أعلى المستويات. والأكثر من ذلك، أننا بنينا مجتمعا داعما".

وشكر ليفي جماهير توتنهام الذين "دعموني على مر السنين".

وأوضح: "لم تكن الرحلة سهلة دائما، ولكن تم إحراز تقدم كبير. سأواصل دعم هذا النادي بشغف". (روسيا اليوم) 
