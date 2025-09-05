29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد 25 عاما.. ليفي يغادر توتنهام
Lebanon 24
05-09-2025
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
توتنهام هوتسبير
استقالة دانييل ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي، الناشط بالدوري الإنكليزي الممتاز
لكرة القدم
.
Advertisement
وقاد ليفي النادي الواقع في شمال العاصمة
البريطانية
لندن
لما يقرب من 25 عاما، وكان صاحب أطول فترة رئاسة لأحد أندية
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
وقال ليفي في بيان أصدره النادي "إنني فخور للغاية بالعمل الذي أنجزته مع الفريق التنفيذي وجميع موظفينا".
وأضاف: "لقد قمنا بتحويل هذا النادي إلى ناد عالمي ضخم يتنافس على أعلى المستويات. والأكثر من ذلك، أننا بنينا مجتمعا داعما".
وشكر ليفي جماهير
توتنهام
الذين "دعموني على مر السنين".
وأوضح: "لم تكن الرحلة سهلة دائما، ولكن تم إحراز تقدم كبير. سأواصل دعم هذا النادي بشغف". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد 25 عاماً.. إستقالة الرئيس التنفيذي لـ"توتنهام هوتسبير"
Lebanon 24
بعد 25 عاماً.. إستقالة الرئيس التنفيذي لـ"توتنهام هوتسبير"
05/09/2025 18:35:13
05/09/2025 18:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتش ويلمور يودع ناسا بعد 25 عاماً في الفضاء
Lebanon 24
بوتش ويلمور يودع ناسا بعد 25 عاماً في الفضاء
05/09/2025 18:35:13
05/09/2025 18:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
05/09/2025 18:35:13
05/09/2025 18:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حملات التطعيم الطارئ خفّضت الوفيات بنسبة 60% وأنقذت مليارات الدولارات خلال 25 عامًا
Lebanon 24
حملات التطعيم الطارئ خفّضت الوفيات بنسبة 60% وأنقذت مليارات الدولارات خلال 25 عامًا
05/09/2025 18:35:13
05/09/2025 18:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
توتنهام هوتسبير
روسيا اليوم
البريطانية
لكرة القدم
أعلن نادي
البريطاني
كرة القدم
قد يعجبك أيضاً
في آخر مباراة.. ميسي يودع الأرجنتين ويثير التكهنات
Lebanon 24
في آخر مباراة.. ميسي يودع الأرجنتين ويثير التكهنات
07:30 | 2025-09-05
05/09/2025 07:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
05:00 | 2025-09-05
05/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
Lebanon 24
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
04:00 | 2025-09-05
05/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
Lebanon 24
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
Lebanon 24
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
02:00 | 2025-09-05
05/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:30 | 2025-09-05
في آخر مباراة.. ميسي يودع الأرجنتين ويثير التكهنات
05:00 | 2025-09-05
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
04:00 | 2025-09-05
تونس تحلّق بثلاثية في شباك ليبيريا وتقترب أكثر من مونديال 2026
03:00 | 2025-09-05
أسود الأطلس والفراعنة على طريق مونديال 2026
02:00 | 2025-09-05
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
00:00 | 2025-09-05
هذا هو أول لاعب مسلم في الفريق الانكليزي
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24