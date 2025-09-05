بعد 25 عاما.. ليفي يغادر توتنهام

استقالة دانييل ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي، الناشط بالدوري الإنكليزي الممتاز .

وقاد ليفي النادي الواقع في شمال العاصمة لما يقرب من 25 عاما، وكان صاحب أطول فترة رئاسة لأحد أندية الممتاز.



وقال ليفي في بيان أصدره النادي "إنني فخور للغاية بالعمل الذي أنجزته مع الفريق التنفيذي وجميع موظفينا".

وأضاف: "لقد قمنا بتحويل هذا النادي إلى ناد عالمي ضخم يتنافس على أعلى المستويات. والأكثر من ذلك، أننا بنينا مجتمعا داعما".



وشكر ليفي جماهير الذين "دعموني على مر السنين".



وأوضح: "لم تكن الرحلة سهلة دائما، ولكن تم إحراز تقدم كبير. سأواصل دعم هذا النادي بشغف". (روسيا اليوم)