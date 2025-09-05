لبنان يحقق 4 أرقام قياسية و25 ميدالية في البطولة العربية للسباحة

Advertisement

عادت بعثة في السباحة من الدار البيضاء بالمغرب، حيث شاركت في البطولة العربية للسباحة، حاملة 25 ميدالية متنوعة، منها 7 ذهبية، مع تحطيم 4 أرقام قياسية عربية جديدة.وتُعد هذه النتائج من أبرز الإنجازات على الصعيد العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة.وتألّقت بشكل خاص السبّاحات اللبنانيات تيا عبيد وماريا سابا وأنجيلا دومانيان، بعد أن حطّمن الأرقام القياسية العربية في المنافسات.والى الارقام العربية، حققت بعثة لبنان 25 ميدالية، مع 7 ذهبيات و8 فضيات و10 برونزيات.تألفت البعثة من 38 سباحا وسبّاحة، تحت اشراف المدرب الوطني محمد صقر، رئيس البعثة، والذي بفضل خبرته وحنكته، نجح في قيادة أبطاله الى منصات التتويج وتحطيم الارقام العربية.وجاءت الارقام القياسية العربية كالآتي:- تيا عبيد (15 سنة): ذهبية الـ50 مترا صدرا مع رقم عربي جديد بـ32.52 ثانية.- أنجيلا دومانيان (15 سنة): ذهبية الـ200 متر حرة مع رقم عربي جديد بـ2.08.85 دقيقتين، وذهبية الـ200 متر فراشة مع رقم عربي جديد بـ2.23.45 دقيقتين.- ماريا سابا (14 سنة): ذهبية الـ50 مترا ظهرا مع رقم عربي جديد بـ31.86 ثانية.وعلى هامش البطولة، التقى صقر رئيس للألعاب المائية (السباحة) حسين ، حيث جرى البحث في سبل تطوير السباحة اللبنانية. كما التقى العربي خالد محسن الخليفي، الى جانب شخصيات مؤثرة في عالم السباحة.ووجّه صقر الشكر الى اللجنة الحالية برئاسة المحامي طوني حنين، "التي تتابع هذه الرياضة بحرص كبير، من اجل مستقبل افضل للسباحة اللبنانية".وهنأ صقر "أبطالنا صغاراً" وكبارا، على هذه الانجازات التي ترفع اسم لبنان على الصعيد العربية، شاكراًً المدربين وأولياء الامور على جهودهم المميزة ودعمهم المتواصل.