بعدما بصق على أحد مسؤولي النادي... إيقاف لاعب إنتر ميامي ست مباريات!

Advertisement

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أجواء متوترة، إذ تدخل المسؤولون لفض اشتباك أشعله ، قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بتحقيق لقب كأس الدوريات الأول في تاريخه، عقب فوزه بثلاثية نظيفة.واندفع مهاجم السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.وأشار بيان عن لجنة الانضباط للبطولة بأن العقوبة ستكون سارية المفعول فقط في النسخة المقبلة من هذه البطولة العام المقبل مشيرا إلى أن اللجنة "تحتفظ بحق" فرض عقوبات إضافية بحق اللاعب.كما أوقف زميل سواريز في ميامي الأسباني سيرجيو بوسكيتس لمباراتين وزميله الاخر الأرجنتيني توماس افيليس لثلاث مباريات وعضو الجهاز الفني ستيفن لينهارت لخمس مباريات.