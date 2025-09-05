26
بعدما بصق على أحد مسؤولي النادي... إيقاف لاعب إنتر ميامي ست مباريات!
Lebanon 24
05-09-2025
|
16:06
A-
A+
أعلنت لجنة الانضباط في بطولة الكأس الأميركية-المكسيكية، اليوم الجمعة، إيقاف المهاجم الأوروغوياني
لويس سواريز
، لاعب
إنتر ميامي
، لمدة ست مباريات، بعدما بصق على أحد مسؤولي نادي
سياتل
ساوندرز خلال نهائي المسابقة.
وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أجواء متوترة، إذ تدخل المسؤولون لفض اشتباك أشعله
سواريز
، قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بتحقيق لقب كأس الدوريات الأول في تاريخه، عقب فوزه بثلاثية نظيفة.
واندفع مهاجم
برشلونة الإسباني
السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.
وأشار بيان عن لجنة الانضباط للبطولة بأن العقوبة ستكون سارية المفعول فقط في النسخة المقبلة من هذه البطولة العام المقبل مشيرا إلى أن اللجنة "تحتفظ بحق" فرض عقوبات إضافية بحق اللاعب.
كما أوقف زميل سواريز في
إنتر
ميامي الأسباني سيرجيو بوسكيتس لمباراتين وزميله الاخر الأرجنتيني توماس افيليس لثلاث مباريات وعضو الجهاز الفني ستيفن لينهارت لخمس مباريات.
