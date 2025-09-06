Advertisement

رياضة

نتائج تصفيات كأس العالم 2026.. إيطاليا تكتسح إستونيا وفرنسا تتجاوز أوكرانيا

Lebanon 24
06-09-2025 | 01:00
فاز منتخب إيطاليا على ضيفه منتخب إستونيا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بالجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
وفشل المنتخبان الإيطالي والإستوني في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب إيطاليا من تسجيل 5 أهداف عن طريق مويس كين في الدقيقة 58 وماتيو ريتغي (هدفين) في الدقيقتين 69 و89، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 71، وأليساندرو باستوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، استهل منتخب فرنسا حملته في التصفيات بالفوز على أوكرانيا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ميكايل أوليسيه في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، سجل كيليان مبابي الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 82.

وحصد منتخب "الديوك" أول 3 نقاط له في التصفيات، بينما ظل منتخب أوكرانيا بلا رصيد.(سكاي نيوز)

كأس العالم

سكاي نيوز

الأوروبي

الإيطالي

أوروبي

فرنسا

