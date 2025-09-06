بفضل محمد صلاح.. مصر تقترب من التأهل لمونديال 2026

Advertisement

فاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد مساء أمس الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات 2026.وتقدم المنتخب المصري عن طريق نجمه وقائده وهداف الإنكليزي، ، في الدقيقة 41 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف زميله عمر مرموش الهدف الثاني من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ، بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني.وتجمد رصيد إثيوبيا عند ست نقاط في (قبل الأخير) بفارق خمس نقاط عن جيبوتي في المركز السادس، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد تسع نقاط ويأتي خلفه منتخب غينيا بيساو برصيد سبع نقاط.ويلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع مضيفه بوركينا فاسو بحيث يمنحه الفوز التأهل مباشرة للبطولة، فيما يلتقي منتخب إثيوبيا في الجولة المقبلة مع سيراليون يوم الثلاثاء أيضا.(روسيا اليوم)