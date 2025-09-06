Advertisement

رياضة

بفضل محمد صلاح.. مصر تقترب من التأهل لمونديال 2026

Lebanon 24
06-09-2025 | 03:00
فاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد مساء أمس الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب المصري عن طريق نجمه وقائده وهداف ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، في الدقيقة 41 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف زميله عمر مرموش الهدف الثاني من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إثيوبيا عند ست نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير) بفارق خمس نقاط عن جيبوتي في المركز السادس، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد تسع نقاط ويأتي خلفه منتخب غينيا بيساو برصيد سبع نقاط.

ويلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع مضيفه بوركينا فاسو بحيث يمنحه الفوز التأهل مباشرة للبطولة، فيما يلتقي منتخب إثيوبيا في الجولة المقبلة مع سيراليون يوم الثلاثاء أيضا.(روسيا اليوم)
 
