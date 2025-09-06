29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
العطية يتصدر اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي الـ47.. وفغالي يطارده بفارق ثوانٍ
Lebanon 24
06-09-2025
|
14:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعل السائق
القطري
ناصر صالح العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا المنافسات في رالي
لبنان
الدولي الـ47، بعدما أنهيا اليوم الثاني في صدارة الترتيب العام على متن "سكودا فابيا آر أس"، مسجلين توقيتًا قدره ساعة و10 دقائق و9 أجزاء من الثانية.
Advertisement
واحتل روجيه فغالي وملاحه
جوزف
مطر على "تويوتا جي ار ياريس" المركز الثاني بفارق 6
ثوان
وسبعة اعشار، بينما احتل الياس الدهني وملاحه نيقولا ارينا على "سكودا فابيا" المركز الثالث مع انتهاء منافسات اليوم الثاني للرالي.
والسباق هو الجولة المرحلة ما قبل الأخيرة من بطولة
الشرق الأوسط
للراليات للسنة الحالبة، وتبلغ مسافته الاجمالية 624.41 كيلومترات منها 192.44 كيلومترا طول المراحل الخاصة بالسرعة وعددها 11.
وبعدما حسم فغالي المرحلة الأستعراضية الأولى التي جرت الجمعة في مقر النادي المنظّم بالكسليك بفارق نصف ثانية عن العطية،
دارت
مواجهة ثنائية طاحنة السبت كما كان متوقعا بين فغالي حامل اللقب 17 مرة والعطية الذي احرز اللقب مرتين.
وأقيمت السبت 6 مراحل خاصة في قضائي
جبيل
والبترون وتناوب فغالي والعطية على تسجيل أسرع وقت في المراحل وسط اثارة بالغة بين "الأسطورة" فغالي والـ"سوبرمان" العطية اللذين "غرّدا خارج السرب" بينما تنافس عدد من السائقين على المركز الثالث ومن بعيد.
مواضيع ذات صلة
إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47
Lebanon 24
إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47
07/09/2025 13:50:33
07/09/2025 13:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتعاون مع دولة ثانية.. إيران تطارد جواسيس MI6
Lebanon 24
بالتعاون مع دولة ثانية.. إيران تطارد جواسيس MI6
07/09/2025 13:50:33
07/09/2025 13:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
Lebanon 24
انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
07/09/2025 13:50:33
07/09/2025 13:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة ثانية اليوم أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة ثانية اليوم أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل
07/09/2025 13:50:33
07/09/2025 13:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
البترون
القطري
جمالي
برمان
القطر
جوزف
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
Lebanon 24
هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
04:42 | 2025-09-07
07/09/2025 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
Lebanon 24
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
02:43 | 2025-09-07
07/09/2025 02:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال
Lebanon 24
يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال
01:09 | 2025-09-07
07/09/2025 01:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز عريض للبرتغال في أول مباراة بعد رحيل ديوغو جوتا
Lebanon 24
فوز عريض للبرتغال في أول مباراة بعد رحيل ديوغو جوتا
23:00 | 2025-09-06
06/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا
Lebanon 24
لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا
14:47 | 2025-09-06
06/09/2025 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
07:36 | 2025-09-06
06/09/2025 07:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:42 | 2025-09-07
هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
02:43 | 2025-09-07
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
01:09 | 2025-09-07
يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال
23:00 | 2025-09-06
فوز عريض للبرتغال في أول مباراة بعد رحيل ديوغو جوتا
14:47 | 2025-09-06
لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا
12:34 | 2025-09-06
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 13:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 13:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 13:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24