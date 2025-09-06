العطية يتصدر اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي الـ47.. وفغالي يطارده بفارق ثوانٍ

أشعل السائق ناصر صالح العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا المنافسات في رالي الدولي الـ47، بعدما أنهيا اليوم الثاني في صدارة الترتيب العام على متن "سكودا فابيا آر أس"، مسجلين توقيتًا قدره ساعة و10 دقائق و9 أجزاء من الثانية.

واحتل روجيه فغالي وملاحه مطر على "تويوتا جي ار ياريس" المركز الثاني بفارق 6 وسبعة اعشار، بينما احتل الياس الدهني وملاحه نيقولا ارينا على "سكودا فابيا" المركز الثالث مع انتهاء منافسات اليوم الثاني للرالي.



والسباق هو الجولة المرحلة ما قبل الأخيرة من بطولة للراليات للسنة الحالبة، وتبلغ مسافته الاجمالية 624.41 كيلومترات منها 192.44 كيلومترا طول المراحل الخاصة بالسرعة وعددها 11.



وبعدما حسم فغالي المرحلة الأستعراضية الأولى التي جرت الجمعة في مقر النادي المنظّم بالكسليك بفارق نصف ثانية عن العطية، مواجهة ثنائية طاحنة السبت كما كان متوقعا بين فغالي حامل اللقب 17 مرة والعطية الذي احرز اللقب مرتين.



وأقيمت السبت 6 مراحل خاصة في قضائي والبترون وتناوب فغالي والعطية على تسجيل أسرع وقت في المراحل وسط اثارة بالغة بين "الأسطورة" فغالي والـ"سوبرمان" العطية اللذين "غرّدا خارج السرب" بينما تنافس عدد من السائقين على المركز الثالث ومن بعيد.