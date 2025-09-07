29
رياضة
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
Lebanon 24
07-09-2025
|
02:48
photos
قاد الأسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
منتخب بلاده لفوز ساحق على أرمينيا بخماسية نظيفة، مساء السبت، ضمن تصفيات
كأس العالم
2026، مؤكداً مجدداً أنه ما زال الرقم الأصعب في عالم
كرة القدم
.
رونالدو
وقع على ثنائية رفعت رصيده الدولي إلى 140 هدفاً، كما دوّن إنجازاً جديداً بتفوقه على غريمه
الأرجنتيني ليونيل ميسي
في عدد الأهداف المسجلة في تصفيات المونديال، بعدما رفع رصيده إلى 38 هدفاً مقابل 36 لميسي.
وبهذا الإنجاز، بات "الدون" على بُعد خطوة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الغواتيمالي كارلوس رويز (39 هدفاً)، ليصبح على أعتاب دخول سجل آخر من سجلات كرة القدم العالمية.
وتتجه الأنظار إلى المواجهة المقبلة للبرتغال أمام إيرلندا الشمالية، الثلاثاء، حيث قد ينجح رونالدو في معادلة الرقم القياسي أو تجاوزه.
وإلى جانب مطاردته للأرقام القياسية الدولية، يواصل النجم
البرتغالي
مسعاه نحو حلمه الأكبر: تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية. وحتى الآن، يملك رونالدو 942 هدفاً رسمياً إضافة إلى 258 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 1200 مساهمة، في إنجاز يصعب تكراره.
