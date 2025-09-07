Advertisement

رياضة

رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد

Lebanon 24
07-09-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1413741-638928352126176632.png
Doc-P-1413741-638928352126176632.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لفوز ساحق على أرمينيا بخماسية نظيفة، مساء السبت، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مؤكداً مجدداً أنه ما زال الرقم الأصعب في عالم كرة القدم.
Advertisement

رونالدو وقع على ثنائية رفعت رصيده الدولي إلى 140 هدفاً، كما دوّن إنجازاً جديداً بتفوقه على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف المسجلة في تصفيات المونديال، بعدما رفع رصيده إلى 38 هدفاً مقابل 36 لميسي.

وبهذا الإنجاز، بات "الدون" على بُعد خطوة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الغواتيمالي كارلوس رويز (39 هدفاً)، ليصبح على أعتاب دخول سجل آخر من سجلات كرة القدم العالمية.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المقبلة للبرتغال أمام إيرلندا الشمالية، الثلاثاء، حيث قد ينجح رونالدو في معادلة الرقم القياسي أو تجاوزه.

وإلى جانب مطاردته للأرقام القياسية الدولية، يواصل النجم البرتغالي مسعاه نحو حلمه الأكبر: تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية. وحتى الآن، يملك رونالدو 942 هدفاً رسمياً إضافة إلى 258 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 1200 مساهمة، في إنجاز يصعب تكراره.
مواضيع ذات صلة
هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي
lebanon 24
07/09/2025 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يُحقّق إنجازاً غير مسبوق في الدوري الأميركي
lebanon 24
07/09/2025 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لاليغا تقترب من خطوة تاريخية بنقل مباراة خارج إسبانيا
lebanon 24
07/09/2025 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
lebanon 24
07/09/2025 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الأرجنتيني ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

البرتغالي

كرة القدم

أرجنتيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:42 | 2025-09-07
01:09 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
14:48 | 2025-09-06
14:47 | 2025-09-06
12:34 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24