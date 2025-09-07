رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد

Advertisement

وقع على ثنائية رفعت رصيده الدولي إلى 140 هدفاً، كما دوّن إنجازاً جديداً بتفوقه على غريمه في عدد الأهداف المسجلة في تصفيات المونديال، بعدما رفع رصيده إلى 38 هدفاً مقابل 36 لميسي.وبهذا الإنجاز، بات "الدون" على بُعد خطوة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الغواتيمالي كارلوس رويز (39 هدفاً)، ليصبح على أعتاب دخول سجل آخر من سجلات كرة القدم العالمية.وتتجه الأنظار إلى المواجهة المقبلة للبرتغال أمام إيرلندا الشمالية، الثلاثاء، حيث قد ينجح رونالدو في معادلة الرقم القياسي أو تجاوزه.وإلى جانب مطاردته للأرقام القياسية الدولية، يواصل النجم مسعاه نحو حلمه الأكبر: تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية. وحتى الآن، يملك رونالدو 942 هدفاً رسمياً إضافة إلى 258 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 1200 مساهمة، في إنجاز يصعب تكراره.