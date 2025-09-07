Advertisement

رياضة

هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 04:42
مع اقتراب عقده من نهايته في حزيران المقبل، بدا المشهد واضحًا: برشلونة لن يمدد إقامة روبرت ليفاندوفسكي في الكامب نو. القرار، الذي كشفته صحيفة سبورت الإسبانية، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في هجوم البلوغرانا، بعد ثلاثة مواسم مثمرة قاد فيها المهاجم البولندي خط المقدمة بأرقام استثنائية.
منذ وصوله من بايرن ميونخ صيف 2022 مقابل 45 مليون يورو، أثبت ليفاندوفسكي (37 عامًا) أنه ماكينة أهداف حقيقية، بتسجيله 101 هدف في 149 مباراة، بينها 42 هدفًا الموسم الماضي. لكنه، رغم مكانته القيادية في غرفة ملابس يغلب عليها عنصر الشباب، لم يعد جزءًا من خطط المستقبل.

العاملان الأساسيان وراء القرار هما التقدم في السن والعبء الاقتصادي. المهاجم البولندي يتقاضى 26 مليون يورو سنويًا، الأعلى في الفريق، وهو رقم يصعب على برشلونة تحمّله وسط الأزمة المالية المستمرة. أضف إلى ذلك أن المدرب هانزي فليك بدأ بالفعل في تقليص دقائق لعبه، بحجة إدارة الجهد وتفادي الإصابات.

ليفاندوفسكي نفسه اعترف مؤخرًا أن "الموسم يبدأ فعليًا في أيلول"، مفضّلًا الجودة على الكم في دقائق اللعب، لكنه لا يُخفي رغبته في مواصلة التسجيل ومساعدة فريقه حتى النهاية.

مع تبقّي تسعة أشهر فقط على عقده، بدأ ديكو والإدارة الرياضية العمل على إيجاد بدائل. الأسماء الكبيرة مثل هالاند أو خوليان ألفاريز غير واقعية بسبب الوضع المالي، لذا يدرس النادي حلولًا داخلية أبرزها فيران توريس، الذي وقّع على موسم لافت بـ19 هدفًا العام الماضي، وافتتح الموسم الحالي بهدفين في أول ثلاث جولات، ما يعزز فرصه في قيادة الهجوم بشكل سلس دون تكلفة إضافية. (goal)
