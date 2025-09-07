هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

Advertisement

منذ وصوله من بايرن ميونخ صيف 2022 مقابل 45 مليون ، أثبت ليفاندوفسكي (37 عامًا) أنه ماكينة أهداف حقيقية، بتسجيله 101 هدف في 149 مباراة، بينها 42 هدفًا الموسم الماضي. لكنه، رغم مكانته القيادية في غرفة ملابس يغلب عليها عنصر الشباب، لم يعد جزءًا من خطط .العاملان الأساسيان وراء القرار هما التقدم في السن والعبء الاقتصادي. المهاجم البولندي يتقاضى 26 مليون يورو سنويًا، الأعلى في الفريق، وهو رقم يصعب على برشلونة تحمّله وسط الأزمة المالية المستمرة. أضف إلى ذلك أن المدرب هانزي بدأ بالفعل في تقليص دقائق لعبه، بحجة إدارة الجهد وتفادي الإصابات.ليفاندوفسكي نفسه اعترف مؤخرًا أن "الموسم يبدأ فعليًا في أيلول"، مفضّلًا الجودة على الكم في دقائق اللعب، لكنه لا يُخفي رغبته في مواصلة التسجيل ومساعدة فريقه حتى النهاية.مع تبقّي تسعة أشهر فقط على عقده، بدأ ديكو والإدارة الرياضية العمل على إيجاد بدائل. الأسماء الكبيرة مثل هالاند أو خوليان ألفاريز غير واقعية بسبب الوضع المالي، لذا يدرس النادي حلولًا داخلية أبرزها فيران توريس، الذي وقّع على موسم لافت بـ19 هدفًا العام الماضي، وافتتح الموسم الحالي بهدفين في أول ثلاث جولات، ما يعزز فرصه في قيادة الهجوم بشكل سلس دون تكلفة إضافية. (goal)