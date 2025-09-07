2600 مشارك يتنافسون في شوارع بيروت… كنعان وستين يتصدران سباق المدينة

Advertisement

شارك نحو 2600 عداء وعداءة في سباق المدينة، النسخة الثانية الذي نظمته جمعية " ماراتون" بالتعاون مع Virgin Unite ومحافظة بيروت وبلدية بيروت، وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.وانطلق المشاركون في شوارع بيروت لمسافتين: الأولى 10 كيلومترات تنافسية للرجال والسيدات، والثانية 5 كيلومترات للمرح. بدأ السباق من شارع الأمير بشير – اللعازارية بجانب جامع محمد الأمين، ووصل إلى واجهة بيروت البحرية.وكانت رئيسة الجمعية مي محاطة بممثل الاتحاد اللبناني لألعاب القوى نعمة الله بجاني ونائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين وعضو الهيئة الإدارية دينا حركه وعضو الهيئة العامة رئيس لجنة العلاقات العامة والبروتوكول بشير السقّا ومندوبة إذاعة فيرجين ماريا غرّيب ورئيسة جمعية Up Handicap مزّين صبّاغ، قد ألقت كلمة عبّرت فيها عن فخرها وإعتزازها وتقديرها لكل المشاركين والمشاركات في السباق عنوان الأمل والطاقة الإيجابية ووصفتهم بالأبطال.بعدها عزف النشيد الوطني، ثم دقيقة صمت عن روح الفنان المبدع زياد رحباني أعقبها تصفيق لذكراه وأطلقت بعد ذلك شارة الإنطلاق لسباق ال 10 كيلومترات التنافسي للرجال والسيدات عند الساعة 30 : 6 صباحا، تلاه سباق ال 5 كيلومترات للمرح عند الثامنة صباحا، والذي شارك فيه 1200 من طلاب وطالبات المدارس الرسمية ودار الأيتام الإسلامية وعدد من الجمعيات الخيرية وكشافة التربية الوطنية من مفوضيات شملت كل المناطق .وكان ختام السباقات على آلة الرولرز لمسافة 3 كيلومترات.وفي النتائج الفنيّة لسباق ال10 كيلومترات (تنافسي) أمكن تعزيز رقم السباق عن العام الماضي، حيث حلّ في المركز الأول عند الرجال علي الرضا كنعان من مسجلاً 26 : 31 دقيقة، والرقم السباق سجله العداء شربل سجعان من نادي إنتر ليبانون وبلغ 36 : 32 دقيقة، وبالتالي لم يسجّل رقم جديد لهذه المسافة في السباق، وبقي أفضل رقم يحمله اللبناني زيد السيد المقيم في إلمانيا وهو 14 : 30 دقيقة، وكان سجله في أحد السباقات في إستراليا مع أن أفضل رقم للسيدات ما زال بإسم الإثيوبية بانتو ريبيتو وهو 59 : 32 دقيقة.وبعد التدقيق في النتائج الفنية من قبل حكّام إتحاد ألعاب القوى جاء الترتيب على النحو التالي :- فئة الرجال :1 – علي الرضا كنعان ( الجيش اللبناني ) 26 : 31 دقيقة.2 – شربل سجعان ( إنتر ليبانون ) 48 : 313 – محمود أبو زيد ( إنتر ليبانون ) 58 : 31- فئة السيدات :1 – بريوني ستين ( بلو ستارز ) 14 : 38 دقيقة2 – كارين شريم ( بلو ستارز ) 08 : 393 سيرينا حايك ( إنتر ليبانون ) 10 : 39بعدها أقيم حفل توزيع الدروع على الفائزين والفائزات. من المقرّر أن تقدّم جوائز مالية للثلاثة الأوائل رجال وسيدات لاحقاً بعد نتائج فحوصات المنشطات وهي 750 دولارا للمركز الأول، و500 للمركز الثاني، و300 للمركز الثالث.وتولّت وحدة من الجيش اللبناني أمن السباق، ووحدة من إقفال وفتح طرقات المسار للسباق، كما تواجد فريق من اللبناني قوامه 35 شابا وشابة لسلامة العدائين، ومركز طبي من الجامعة اللبنانية – الأميركية بإشراف الدكتور رشيد رحمة للغاية نفسها، ووحدة من المعالجين الفيزيائيين ومجموعة قوامها 150 شابا وشابة من قسم الشباب في الأحمر اللبناني لمهام لوجستية.وتولى مدير السباقات في الجمعية إعرابي نائل الإشراف الميداني، ومديرة العمليات فرنسواز نعمة المتابعة عند نقطتي الإنطلاق والوصول.