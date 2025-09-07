Advertisement

رياضة

2600 مشارك يتنافسون في شوارع بيروت… كنعان وستين يتصدران سباق المدينة

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1413839-638928612830901420.png
Doc-P-1413839-638928612830901420.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك نحو 2600 عداء وعداءة في سباق المدينة، النسخة الثانية الذي نظمته جمعية "بيروت ماراتون" بالتعاون مع Virgin Unite ومحافظة بيروت وبلدية بيروت، وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.
Advertisement


وانطلق المشاركون في شوارع بيروت لمسافتين: الأولى 10 كيلومترات تنافسية للرجال والسيدات، والثانية 5 كيلومترات للمرح. بدأ السباق من شارع الأمير بشير – اللعازارية بجانب جامع محمد الأمين، ووصل إلى واجهة بيروت البحرية.


وكانت رئيسة الجمعية مي الخليل محاطة بممثل الاتحاد اللبناني لألعاب القوى نائب الرئيس نعمة الله بجاني ونائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين وعضو الهيئة الإدارية دينا حركه وعضو الهيئة العامة رئيس لجنة العلاقات العامة والبروتوكول بشير السقّا ومندوبة إذاعة فيرجين ماريا غرّيب ورئيسة جمعية Up Handicap مزّين صبّاغ، قد ألقت كلمة عبّرت فيها عن فخرها وإعتزازها وتقديرها لكل المشاركين والمشاركات في السباق عنوان الأمل والطاقة الإيجابية ووصفتهم بالأبطال.


بعدها عزف النشيد الوطني، ثم دقيقة صمت عن روح الفنان المبدع زياد رحباني أعقبها تصفيق لذكراه وأطلقت بعد ذلك شارة الإنطلاق لسباق ال 10 كيلومترات التنافسي للرجال والسيدات عند الساعة 30 : 6 صباحا، تلاه سباق ال 5 كيلومترات للمرح عند الثامنة صباحا، والذي شارك فيه 1200 من طلاب وطالبات المدارس الرسمية ودار الأيتام الإسلامية وعدد من الجمعيات الخيرية وكشافة التربية الوطنية من مفوضيات شملت كل المناطق اللبنانية.


وكان ختام السباقات على آلة الرولرز لمسافة 3 كيلومترات.


وفي النتائج الفنيّة لسباق ال10 كيلومترات (تنافسي) أمكن تعزيز رقم السباق عن العام الماضي، حيث حلّ في المركز الأول عند الرجال علي الرضا كنعان من الجيش اللبناني مسجلاً 26 : 31 دقيقة، والرقم السباق سجله العداء شربل سجعان من نادي إنتر ليبانون وبلغ 36 : 32 دقيقة، وبالتالي لم يسجّل رقم جديد لهذه المسافة في السباق، وبقي أفضل رقم يحمله اللبناني زيد السيد المقيم في إلمانيا وهو 14 : 30 دقيقة، وكان سجله في أحد السباقات في إستراليا مع العلم أن أفضل رقم للسيدات ما زال بإسم الإثيوبية بانتو ريبيتو وهو 59 : 32 دقيقة.

وبعد التدقيق في النتائج الفنية من قبل حكّام إتحاد ألعاب القوى جاء الترتيب على النحو التالي :

- فئة الرجال :

1 – علي الرضا كنعان ( الجيش اللبناني )     26 : 31 دقيقة.

2 – شربل سجعان ( إنتر ليبانون )            48 : 31

3 – محمود أبو زيد  ( إنتر ليبانون )           58 : 31

- فئة السيدات :

1 – بريوني ستين     ( بلو ستارز )   14 : 38 دقيقة

2 – كارين شريم      ( بلو ستارز )     08 : 39

3 سيرينا حايك        ( إنتر ليبانون )  10 : 39

بعدها أقيم حفل توزيع الدروع على الفائزين والفائزات. من المقرّر أن تقدّم جوائز مالية للثلاثة الأوائل رجال وسيدات لاحقاً بعد نتائج فحوصات المنشطات وهي 750 دولارا للمركز الأول، و500 للمركز الثاني، و300 للمركز الثالث.

وتولّت وحدة من الجيش اللبناني أمن السباق، ووحدة من قوى الأمن الداخلي إقفال وفتح طرقات المسار للسباق، كما تواجد فريق من الصليب الأحمر اللبناني قوامه 35 شابا وشابة لسلامة العدائين، ومركز طبي من الجامعة اللبنانية – الأميركية بإشراف الدكتور رشيد رحمة للغاية نفسها، ووحدة من المعالجين الفيزيائيين ومجموعة قوامها 150 شابا وشابة من قسم الشباب في الصليب الأحمر اللبناني لمهام لوجستية.

وتولى مدير السباقات في الجمعية إعرابي نائل الإشراف الميداني، ومديرة العمليات فرنسواز نعمة المتابعة عند نقطتي الإنطلاق والوصول.
مواضيع ذات صلة
"بيروت ماراتون" تواصل تحضيراتها اللوجستية لسباق المدينة في 7 أيلول
lebanon 24
07/09/2025 20:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة شارك في فعالية "تيك توك" في مدينة بيروت الرقمية
lebanon 24
07/09/2025 20:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تنافس على المقاعد النيابية السنية في بيروت
lebanon 24
07/09/2025 20:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة في شارع بشارع اللبابيدي بمدينة غزة
lebanon 24
07/09/2025 20:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الجيش اللبناني

الصليب الأحمر

نائب الرئيس

نائب رئيس

اللبنانية

إسلامي

الخليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:19 | 2025-09-07
06:24 | 2025-09-07
04:42 | 2025-09-07
02:43 | 2025-09-07
01:09 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24