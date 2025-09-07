عمره 14 عاماً.... "مانشستر سيتي" ينفق مبلغاً ضخماً للتعاقد مع جونز

Advertisement

أنفق 450 ألف جنيه إسترليني على التعاقد مع ستانلي البالغ من العمر 14 عاما، والذي تألق في بيرنلي.ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" ، الأحد، عن مصدر مطلع قوله "إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بالقوة، كما يتمتع بمهارة وهدوء كبيرين".وشهد عهد المدرب الإسباني صعودًا لعدد من النجوم اللامعين، لكن لم يكن لأي منهم تأثير أكبر من فيل فودين، الذي أثبت جدارته كلاعب أساسي تحت قيادة .