رياضة

عمره 14 عاماً.... "مانشستر سيتي" ينفق مبلغاً ضخماً للتعاقد مع جونز

Lebanon 24
07-09-2025 | 10:19
أنفق نادي مانشستر سيتي 450 ألف جنيه إسترليني على التعاقد مع ويليام ستانلي جونز البالغ من العمر 14 عاما، والذي تألق في أكاديمية بيرنلي.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية، الأحد، عن مصدر مطلع قوله "إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بالقوة، كما يتمتع بمهارة وهدوء كبيرين".

وشهد عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا صعودًا لعدد من النجوم اللامعين، لكن لم يكن لأي منهم تأثير أكبر من فيل فودين، الذي أثبت جدارته كلاعب أساسي تحت قيادة غوارديولا.
